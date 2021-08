Knapt noen har unngått å få med seg suksessen Audi har hatt med sin første, store og kostbare elbil – SUVen e-tron. Den ble Norges mest solgte bilmodell i fjor. Med ganske god margin også – foran Tesla Model 3.

Hele 9.227 norske familier valgte Audi e-tron i 2020. Det er smått utrolig, selv i elbillandet Norge, med tanke på at gjennomsnittsprisen ligger på 750-800.000 kroner.

Nå har bilen fått en lillebror. Nemlig Q4 e-tron som er noe mindre og dermed også billigere. Vi har testet den.

Hva er dette:

Den helt nye Audi Q4 e-tron er i prinsipp samme bil som sine konsern-søsken VW ID.4 og Skoda Enyaq. De bygges på samme plattform og deler dermed også teknikk.

Audi Q4 e-tron 50 quatrro Pluss: Rekkevidde

Plass

Komfort Minus: Prisnivå

Ikke mest bil for pengene Pris: Fra 473.000 kroner

Likevel skiller Audien seg betydelig ut fra sine mer folkelige søsken. Sånn bør det også være, når bilen tross alt koster 50.000 kroner mer.



Audien har en litt mer selvsikker og arrogant framtoning ala: "Halla tjukken, skal vi ut å kjøre snart, eller?"

Men jobben de gjør er vel stort sett den samme – eller?

Det skal vi finne ut av. Vi skal også finne ut av om den er verdt de ekstra pengene. For selv om innstegsprisen er forholdsvis lav, viser det seg fort at det baller på seg.

Vår testbil, en Q4 e-tron quattro 50 Edition One Business Plus til nesten 650.000 kroner, hadde også litt tilleggsutstyr. Dermed ender prislappen på små-stive 700.000 kroner. Det er for eksempel mer enn startprisen på storebror, den 30 centimeter lengre e-tron 50.

Audi har beholdt den store grillen også på sine elbiler. Q4 her ingen «frunk» foran med plass til ladekabler og andre småting.

Hvordan er den å kjøre

Vår testbil er utstyrt med S-Line utstyrspakke som blant annet betyr oppstrammet og et mer sporty hjuloppheng. Samtidig som den er utstyrt med digre 21-tommers felger. Man skulle dermed tro at den er stumpete, ukomfortabelt og hard som pærekart å kjøre, men det er den ikke.

Riktignok er bilen fast i fisken. Visst kjenner man ujevnhetene. Men ikke på en slik måte at det blir sjenerende. Komforten trumfer dette på en svært god måte.

Dessuten kan man jo velge mellom ulike kjøreprogrammer i kjent Audi-stil, med en liten knapp på den litt pussige midtkonsollen, som bilen er utstyrt med (mer om den senere).

Vanlig motorvei og landeveiskjøring er slik du forventer i en premiumbil. Stille, rolig og behagelig. Godt hjulpet av gode seter og pen innvendig layout. Man har det trygt og godt. Akkurat slik det skal være.

Styringen er passe tung, presis i lav fart, men vi opplever at den blir litt mer ullen i høyere hastigheter.

Presser vi bilen på svingete landevei responderer Q4-en utrolig godt, den biter seg fast i underlaget og tar svingene udramatisk og uten å krenge. Batteripakke på flere hundre kilo mellom akslene bidrar til lavt tyngdepunkt, samt at det nevnte S-Line-understellet også gjør en utmerket jobb.

Elmotorens respons er det også lite å si på her, selv om dette ikke er den raskeste sprinteren i 0-100 km/t øvelsen. Det holder i massevis for å ha det litt gøy bak rattet. En øvelse som ellers ikke er spesielt egnet for den som jager lange rekkevidder.

Vi opplever Q4 e-tron som klart mer leken enn den storebror e-tron. Ikke bare på svingete landevei, den er også mer snerten og lettkjørt i både bykjøring og i parkeringshus. Noen fordeler er det med mindre vekt og fysisk størrelse …

Her kan du lese mer om vårt første inntrykk av Q4 e-tron:

Audi Q4 e-tron har litt sporty linjer og ser bra ut. Den skrånende bakluka tar litt av bagasjeplassen, som er større i VW ID.4 og Skoda Enyaq.

Rekkevidde og ladehastighet:

Audi oppgir rekkevidden til 481 kilometer, samt et strømforbruk på 18,2 kWt. Dette er dermed en av Audis elbiler som går lengst.

Vi kjørte testbilen under nær optimale forhold, uten nedbør og med temperaturer batteriet trives best i. Det vil si rundt 25 grader. På pen landeveiskjøring er det ikke noe problem å holde forbruket ned mot eller sågar under det fabrikken oppgir.

Den oppgitt rekkevidden fra fabrikk er dermed innen rekkevidde og vel så det. Velger man en gnien kjørestil tipper vi du når 500 kilometer med denne når forholdene er optimale.

På vår testrunde som består av alt fra motorvei, bykjøring og vanlige fylkesveier hadde vi et forbruk på 17,7 kWt – og en estimert (av bilen selv) rekkevidde på 461 kilometer. Det er helt klart godkjent og vel så det.

Bilen kan hurtiglades på 125 kW, det er ikke like mye som for eksempel Tesla Model 3 som lader på 250 kW.

Men Audi har en relativt flat ladekurve som gjør at den lader på høy effekt relativt lenge før effekten avtar mot slutten av ladeøkten. Ombordladeren er på 11 kW.

– Dette er elbilenes svar på Folkevogna

Ratt med flat topp og bunn, skjerm som er vinklet mot føreren og den litt merkelige "Trolltunga"-utveksten med girvelger preger førermiljøet, som er lett å trives i.

Plass og praktiske løsninger:

Som nevnt er Q4-e-tron ca 30 centimeter kortere enn den større e-tron. Det er MYE i bil-verdenen. Men vi lar oss likevel imponere over hvor mye Audi har klart å få ut av plassen her. Dette er en fullverdig familiebil. Plassen er ikke mye mindre enn i «storebror». Det er kanskje først og fremst i bredden at denne taper litt.

Med quattro firehjulsdrift kan du trekke tilhenger på 1.200 kilo. Velger man et utgave med bakhjulsdrift reduseres dette til 1.000 kilo. På taket kan man ha inntil 75 kilo, altså takboks eller lastestativ, som ytterligere underbygger familiebil-påstanden vår.

Har stått i bestefars garasje i 40 år – nå kan du kjøpe den

Grå lakk med piano-sorte detaljer og felger i matt gull gjør at bilen skiller seg litt ut.

Hva får du med deg?

Bagasjerommet tar unna rause 520 liter. Det er likevel litt mindre enn søsknene VW ID.4 og Skoda Enyaq, som byr på noen få liter ekstra. Ingen av disse bilene har den etter hvert berømte elbil-frunken, altså et ekstra bagasjerom foran med plass til ladekabler og slike ting. Men Q4 e-tron har et ekstrarom til dette under bagasjeromsgulvet, som fungerer fint som snus.

Bagasjerommet tar unna 520 liter, og det holder for de fleste.

Livet i baksetet

Baksetet byr på god plass i alle retninger og god sittestilling for to voksne, eller tre barn. Bakseteryggen er delt 40/20/40 og gir stor fleksibilitet, enten man skal ha med ski eller annen plasskrevende bagasje, men fortsatt har behov for en passasjer eller to.

Dessuten er det både koppholdere og midtarmlene på plass, også.

Vår bil har tresoners klimaanlegg. Baksetepassasjerene kan justere temperatur, men ikke viftehastighet. Den har også to USB-C og 12-volts uttak tilgjengelig for de som sitter bak.

Gode seter og god sitteposisjon gjør at man kan kjøre langt uten å bli sliten.

Bak rattet

S-line byr på svært gode og pene sportsseter samt et eget ratt, som er "flatt" i topp og på bunn. Det er tykt og godt å holde i. Mange av bilens funksjoner styres også enkelt herfra via de mange, men tydelige knappene. Vår testbil har også head up-display i frontruten.

Girspaken er som på mange andre elbiler bare en liten bryter. Bilen et utstyrt med en start / stopp-knapp som strengt tatt ikke behøves. Har du med deg nøkkelen så er det bare å sette den i gir å kjøre.

I motsetning til VW og Skodda har man her felt infotainmentskjermen inn i dashbordet, og ikke plassert den løst. Det er en løsning vi liker og som vi synes ser bedre ut.

Nå kommer denne Audi-legenden tilbake – men billig blir den ikke ...

Også bakfra en Audi Q4 e-tron en pen bil, som hinter mot det sporty. Har her Audi plassert ladeluke på bakskjermen.

Design:

Den tyfongrå lakken med mythossorte (pianolakk-sorte) dekordetaljer samt de matte 21-toms gullfelgene fra Audi Sport gjør bilen helt på grensen til små-harry – og dermed ikke den mest elegante i Q4-selskapet. Men den skiller seg ut fra den gemene hop ved å være tøff og litt annerledes.

Rent designmessig kjenner vi godt igjen slektskapet til andre Audi SUV-er. Det er positivt ment. Audi har dreisen på dette med design og Q4 er en bil det er lett å like. Audi har ikke gjort noe sprell her. Rikholdig tilbehørsliste gjør at man langt på vei kan skreddersy bilen etter egen smak.

Glem bare ikke at hvert kryss i den lista koster flesk. 450.000 kroner blir fort til 650.000 kroner om man er litt rundhåndet. På den annen side er dette en mulighet som mange Audi-eiere benytter seg av. Det er neppe feil med tanke på gjensalg av bilen.

Innvendig oppleves også bilen som ganske tradisjonell Audi. Det er ingen ville ideer eller utagerende design som testes ut. Materialkvalitet og ergonomi er jevnt over høy. Et klart hakk opp fra Enyaq og ID.4 i våre øyne. Men den kommer ikke helt unna sitt billige opphav. Det er tidvis brukt en del plast i interiøret, både på dørtrekk og i midtkonsollen mellom setene. Men på de flatene man berører og tar på, som armlener, dørhåndtak og slike ting, der er det mykt skinn.

Førerplassen preges også av en litt spesiell midtkonsoll. Den ser ut som noe midt i mellom Trolltunga og noe som stammer innvendig fra en Kalmar-truck. En salgs snodig utvekst, før midtkonsollen treffer gulvet. Pen er den langt i fra, men praktisk om ikke annet.

– Dette er en av årets mest spennende elbilnyheter

Q4 50 e-tron quattro er den foreløpige toppmodellen. Trolig dukker det opp en S-versjon etter hvert også.

Tech-faktor

Apple CarPlay fungerer både med og uten tilkobling med kabel. Det er to USB-C-uttak i rommet under det «Trolltunga-utveksten» med girvelger, startknapp og knapp for valg av de ulike kjøreprogrammene.

MMI-multimediaskjermen i midten på dashbordet er på 11,6 tommer. Den har god oppløsning og tydelig grafikk. Bruken er intuitiv nok med tydelige applikasjoner for de ulike menyene.

Navigasjonen er også enkel i bruk. Tastatur-funksjon er låst når bilen er i fart, men den tillater at man skriver bokstavene på skjermen med fingeren. Vi er ikke sikre på om det er en bedre løsning.

Lydanlegget ombord fra Sonos imponerer og er verdig en bil i premiumklassen.

Vi må innrømme at vi ble litt lange i maska da vi oppdaget at bilen ikke hadde ryggekamera. Grunnen skal være chip-mangel som bilindustrien sliter med. Ryggekamera og et 360-graders kamera, vil komme som en oppgradering etter hvert. Det skulle egentlig bare mangle, på en bil i denne prisklassen ...

Det man ikke få oppgradert er bakbremsene – som er gammeldagse trommelbremser. Det må sies at det er en stund siden sist vi så det på en bil i denne prisklassen. Dette er noe som stort sett forsvant på 80-tallet, i alle fall på litt påkostede biler. Fordelen er at man slipper rustne bremseskiver og klosser som setter seg fast.

Her bor de som kjøper færrest elbiler i Norge

Konklusjon

Bilen for deg hvis:

Du selv synes at du fortjener noe litt mer høyverdig enn Skoda og VW – og er villig til å betale for det.

Ikke bilen for deg hvis:

Du er en gjerrigknark som bryr deg lite om status, men vil ha mest mulig bil for pengene.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

Eier du en Audi, uansett modell, kan du legge igjen en vurdering her.

Ny Audi nettopp avduket. Har aldri vært raskere

Audi Q4 e-tron 50 quattro: Motor og ytelser: Motor: 2 x elektrisk. Effekt: 220 kW / 299 hk og 460 Nm. 0-100 km/t: 6,2 sekunder. Toppfart: 180 km/t Forbruk (WLTP): 17,6 kWt. Oppgitt rekkevidde vs Målt rekkevidde: 481 vs 461 kilometer. Oppgitt ladehastighet og ombordlader: 125 kW / 11 kW. Oppgitt forbruk vs Målt forbruk: 18,2 vs 17,7 kWt. Batteristørrelse: Brutto: 85 kWt. Netto: 77kWt. Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 459 x 186 x 163 centimeter. Vekt: 2140 kg. Tilhengervekt: 1.200 kg. Nyttelast: 575 kg. Bakkeklaring: Ikke oppgitt. Pris: Fra: 399.000 kr. Testbil: 699.000 kr.

Les også: Én ting er helt avgjørende for 80 prosent av de som kjøper elbil

Video: Dette var vårt førsteinntrykk etter å ha kjørt bilen bare noen få kilometer