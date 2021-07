Håndballgutta tapte mot Spania i siste sekund

Spania 28-27 Norge

Sist gang de norske håndballgutta slo Spania var tilbake i 1997. Mandag håpte Norge å bryte den barrieren i OLs gruppe A og samtidig få revansje fra kvartfinaletapet i VM i Egypt.

Tross drømmeåpning ble det ikke seier for Christian Berges menn ved denne anledningen heller. Etter en firemålsledelse i førsteomgangen slo de spanske nådeløst tilbake etter hvilen og gikk opp i en tomålsledelse i androemgangen.

Med halvminuttet igjen utlignet Norge til 27-27. I kampens siste sekund fikk Spania straffe, som gikk inn og Norge tapte 27-28. Dermed lever det spanske spøkelset videre.

– Man er skuffa, men samtidig så har vi tatt kjempesteg opp fra Brasil-kampen. Vi skal ta med oss det. Vi kan være skuffa i kveld og jobbe igjen i morgen, sier Berge til TV 2, og legger til at han så forbedring fra kampen i sist VM.

– Vi er mye, mye bedre. Vi kommer til de virkelig store muligheten fremover og mye bedre defensivt. Vi sliter litt med Dujshebaev og Figueras på strek, der lager de litt trøbbel for oss i perioder. Men det var en veldig bra match.

Sander Sagosen sier Norge må bli bedre foran mål og at det var det som kostet Norge poeng mandag.

– Sånn er håndball og sånn er det av og til. Vi står en krig fra første til sekstiende minutt. Vi kjemper på og gjør det fint, spør du meg. Det er en periode i andre omgang der vi bommer og bommer, og da er de plutselig to mål foran. Da blir vi jagende. Det handler om at vi må sette kula i mål, det kommer.

TV 2s håndballekspert Bent Svele oppsummerer kampen slik:

– De gjør en god håndballkamp, men det er lov å ha gode keepere. Corrales var helt strålende i dag og vi brenner altfor mye der vi kunne stukket i fra.

– Det er godt gjort å komme inn i matchen igjen mot slutten og jeg synes det var en god kamp av Norge. Vi kommer til gode muligheter, men klarer ikke score nok på de gode sjansene. Da blir det ikke godt til slutt nok rett og slett, la Svele til.

Drømmeåpning

Christian Berges menn åpnet kruttsterkt mot spanjolene. Etter sju minutter, og etter en spansk time-out, sendte Christian O'Sullivan de hvitkledde opp i en 5-1-ledelse. Utover i førsteomgangen kuttet Spania Norges forsprang steg for steg.

På stillingen 11-10 til Norge tok Berge time-out og ba om mer trøkk fra de norske gutta. Til pause ledet Norge 14-13.

– Jeg synes vi gjør en god omgang, sa landslagsassistent Børge Lund til Discovery i pausen og nevnte spesielt kontringsspillet.

Spania snudde

Etter hvilen skulle det bli verre for Norge. Det tok nemlig ikke lang tid før Spania utlignet til 14-14 før vondt skulle bli verre for Norge.

Ni minutter ut i den andreomgangen ledet Norges overmenn i forrige VM med to mål. Keeper Rodrigo Corrales vartet opp med flere kvalifiserte redninger.

– Corrales i det umulige hjørnet, kommenterte Discoverys Asbjørn Myhre.

– Det er ekstremt frustrerende for de norske gutta nå. Det skyldes avslutningene og så står Corrales fantastisk, fulgte Ole Gustav Gjekstad opp.

Med fem minutter igjen var stillingen 26-24 og håpet var i ferd med å ebbe ut for Norge. Et feilbytte fra Spania sørget for norsk straffe og spansk tominutter med drøye fire minutter igjen.

Med 34 sekunder igjen fikk Norge ny straffe og kunne utligne til 27-27. Den gikk inn, men i kampens siste sekund vant Spania med en straffescoring.

– Vi er det beste laget i 45-50 minutter og så taper vi på en god dag. Sånn er gamet. Nå må vi riste av oss skuffelsen og jobbe på videre. her er ingenting avgjort. Vi er fult med i «gamet» og viser at vi har noe her å gjøre, sier Sagosen til TV 2.

– Jeg følte det var vår sjans i dag, men for hver kamp vi spiller så kommer vi forhåpentligvis en kamp nærmere å slå Spania, men den kom ikke i dag, sier Kristian Bjørnsen.

Håndballgutta møter Argentina i neste kamp i gruppe A onsdag.