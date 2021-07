Natt til søndag fikk politiet inn tallrike meldinger om kraftige lysglimt på himmelen, da en uvanlig stor meteor ble observert fra Kristiansand i sør til Evenes i nord.

– Den lyste opp minst like sterkt som fullmånen, sier pressekontakt Tor E. Aslesen i Norsk astronomisk selskap til TV 2.

Wenche Jensen (56) fra Krogstadelva i Drammen ante fred og ingen fare da det plutselig buldret i hele huset hennes natt til søndag. Kolonihytta til Jane Ødegaard og Omar Alvin Pettersen i Oslo ristet, og paret trodde det var en bombe.

– Kraftig sjokkbølge

– Meteoren skapte en kraftig sjokkbølge som flere har fått føle. Dører og luker har blitt blåst åpne, men det er ikke meldt om større skader utover et knust vindu, skriver Norsk meteornettverk om hendelsen.

Nettverket, som har analysert flere videoer, skriver i en oppdatering på sine nettsider at meteoren kom først til syne 90 kilometer over Kjerkeberget i Nordmarka nord for Oslo og gikk i en sørvestlig retning over Sollihøgda og Holsfjorden, der den begynte å fragmentere i flere lysglimt og sluknet cirka 23 kilometer over bakken 5 kilometer vest for Sylling.

Flere fragment kan ifølge Norsk meteornettverk ha fortsatt videre sørøstover inn i Finnemarka vest i Lier.

Sjokkbølgen ble også registrert av NORSARs seismiske stasjoner i det den traff bakken.

NORSARs foreløpige analyse av hvor meteoren slo ned. Foto: NORSAR

Disse dataene gjør det mulig å bestemme posisjonen uavhengig av videoobservasjonene.

NORSAR opplyser at det ble registrert signaler som meteorens bulder ga fra seg mellom klokken 1.10 og 1.15 natt til søndag.

– Basert på observasjonene kan vi med stor sannsynlighet si at meteoren brøt lydmuren i dette tidsrommet, skriver NORSAR.

De foreløpige analysene anslår at meteoren slo ned i skogsområdet mellom Lier og Modum, sier Anne S. Lycke, administrerende direktør i NORSAR.

– Spesielt spennende

Norsk meteornettverk oppfordrer turgåere vest i Lier om å være oppmerksomme på spesielle steiner som ser ut til å ligge på en plass som ikke hører hjemme.

Aslesen sier at steinene ikke er radioaktive eller farlige, men oppfordrer likevel eventuelle finnere til å ha på hansker, og behandle steinene varsomt. Han ber folk om å se etter steiner med en lys bergart på innsiden, og som er mørke på utsiden.

– Det finnes ingen plikt til å innlevere steiner, men hvis de ikke blir registrert, mister de 90 prosent av verdien. Den som finner en slik stein, mister ikke eiendomsretten til den, forklarer pressekontakten i Norsk astronomisk selskap.

Meteoren har trolig ikke opphav i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter.

– I stedet ligger nesten hele banen på innsida av jordas, som gjerne kalles en bane av Aten-type. Dette gjør eventuelle funn av meteoritter spesielt spennende for vitenskapen, skriver meteornettverket.