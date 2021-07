Tidligere OL-vinner kom med frekk melding til Blummenfelt. Nå gjør han helomvending

Kristian Blummenfelt imponerte kolossalt da han sikret OL-gullet i triatlon.

Se referat i Sportsnyhetene øverst.

Det var han som sprengte tetgruppen på løpingen og da alt skulle avgjøres satte han inn et støt som selv ikke den antatt sterkeste løperen, sølvvinner Alex Yee, kunne matche.

Det til tross for at grimasene og kroppsspråket fortalte at 27-åringen hadde det alt annet enn behagelig. Etter å ha fått tak i målbåndet og holdt det over hodet, gikk den nybakte olympiske mesteren over ende. Han kastet opp og måtte etterhvert hjelpes ut.

– Jeg måtte grave dypt, sa den nybakte olympiske mesteren etter målgang.

De fleste lar seg imponere av hardhausens styrke. Fysisk og psykisk.

– Det er fantastisk å se at Kristian tar gull. Vi trener sammen hver dag. Pusher hverandre. Jeg har sett Kristian hver dag i trening og det kommer ikke som en bombe at han tar det, sier Casper Stornes, småskuffet over egen åttendeplass.

– Sikkert en del som trodde han var på grensen når man så grimaser han lagde, men det er bare hans måte å løpe på. Han er unik når det kommer til det mentale og grave. Han er en stor motivator og jeg føler meg heldig som får være lagkameraten hans.

Mesterens helomvending

Og gull-løpet bør ha gitt noen og enhver noe å tenke på.

– Han er en ekstrem utøver. En tidligere OL-gullvinner sa tidligere i år: «Kristian is a great athlete, but his mind is like butter.» Nå motbeviser han det: Han er ikke akkurat svak mentalt det dyret der, ler Gustav Iden.

LAGINNSATS: Casper Stornes, Gustav Iden og Kristian Blummenfelt i vekslesonen etter syklingen. Foto: Lise Åserud

På pressekonferansen etter gull-løpet ber TV 2 Blummenfelt fortelle historien, og om han har en melding tilbake.

– Ja, det var vel Jan Frodeno som sa at jeg var myk som smør... Vi får se da, sier Blummenfelt og smiler litt beskjedent etter at han er blitt olympisk mester.

Tyske Jan Frodeno ble olympisk mester i triatlon i 2008 og er fortsatt aktiv IronMan-utøver.

Han ler når TV 2 konfronterer ham med utsagnet.

– Jeg sa dette til en av trenerne hans, fordi jeg visste det vil nå ham. Jeg elsker at han omgjorde det til drivstoff og beviste at jeg tok feil.

– Jeg mener fremdeles at det krevde en enorm personlig vekst for ham som utøver, men det er det de olympiske lekene gjør. Jeg tar av meg hatten og hyller ham. En strålende prestasjon.

GULLVINNER: Jan Frodeno jubler i Beijing. Foto: David Guttenfelder

Tøffere enn toget

Landslagssjef Arild Tveiten vet i alle fall hva han mener.

– Kristian er steintøff. I dette gamet er alle tøffe, men han har en fordel fordi han er tøffere enn andre. Vi har en del treninger og testresultater som gjør at han vet at viss han må, uansett hvor sliten han er, kan han de siste fire minuttene gå «all-in» og gi alt han kan.

Analysesjef Olav Aleksander Bu har også en forklaring til hvorfor det er slik.

– Jeg tror det er veldig lett å begynne å tenke veldig mye fysiologi. Til sjuende og sist må man trene på det man skal bli god på. Økter der man presser seg til det ytterste og grave dypt. Det er viktig. Hvis man ikke har trent på det, så er det vanskelig å få det ut i konkurranse. Det å virkelig lære seg å grave og gå i kjelleren, sier Bu.