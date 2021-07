Berge om argentinsk veteran: – Noen av de beste fintene som er der ute

Etter mandagens tap mot Spania blir duellen mot Argentina på onsdag en nøkkelkamp for at Christian Berge og håndballgutta skal komme ett skritt nærmere kvartfinale.

På andre banehalvdel står de tre Simonet-brødrene: Sebastian (35), Pablo (31) og Diego (29).

– Det er en klar ener i Sebastian Simonet som har noen av de beste fintene som er der ute. Det er en ganske tøff oppgave som krever mye konsentrasjon fra vår side, forteller landslagssjef Christian Berge.

Drømmen om sluttspill

Sebastian og brødrene Pablo og Diego vokste opp i Buenos Aires. Der ble de tidlig introdusert til håndball da både pappa Luis og mamma Alicia spilte.

– Jeg elsker å spille med brødrene mine, men dette kommer til å være min siste turnering med dem, forteller eldstemann Sebastian Simonet.

Sebastian deltok i OL i London 2012 med Diego og i Rio 2016 med Pablo.

Nå, for første gang, representerer alle tre «Los Gladiadores» i et OL sammen. Og det for siste gang - Sebastian legger håndballskoene på hylla etter lekene.

Før den tid har han ett ønske.

– Vi skal jobbe så hardt vi kan for å komme til sluttspillet. Vi vet at det er en tøff drøm, men vi vil jobbe mot dette så hardt vi kan og vi har fortsatt en teoretisk mulighet til å nå drømmen.

– Laget som aldri gir opp

Argentina har tapt de første kampene mot Frankrike (27-33) og Tyskland (25-33), og nå møter de de norske håndballgutta.

– Jeg er en veldig realistisk person. Jeg vet at vi har sjanser, men det er ikke mange. Vi kommer ikke til å gi oss og stoppe å gjøre det vi gjør. Vi er det laget som aldri gir opp, forteller Sebastian.

Norges landslagssjef Christian Berge tror kampen blir tøff.

– Argentina er et lag som fighter og fighter i 60 minutter. De bruker å falle av litt mot slutten. Det er litt kaos og det er vanskelig å analysere dem, fordi de har så mange ulike løsninger på forsvarsformasjoner og vanvittig mange angrepsinnganger. Ballen går veldig fort og det er annerledes spillere enn vi er vant til, sier Berge.

Men Sebastian, som til daglig spiller i Kristian Kjellings gamle klubb Ademar León, gleder seg til å møte Berge & co.

– Det er et lag jeg beundrer og det er en ære å få konkurrere mot et av de beste lagene i verden.

Trekker frem to nordmenn

Målsettingen til Argentina er å komme så langt de kan, men de vet at det ikke er en lett vei til sluttspillet. Mot Norge er de innstilt på at det blir en tøff kamp.

– Sander Sagosen er en fantastisk spiller og vi føler at han har alle m. Vi må mulige dimensjoner. Vi må som lag gjøre at han føler seg utilpass, men han finner nok løsninger da også...

Det er også en annen nordmann Sebastian ønsker å trekke frem.

– Bjarte Myrhol liker jeg virkelig og han er en av de beste strekspillerne jeg noen sinne har sett som jeg også respekterer høyt. Jeg vet at han også skal legge opp etter lekene, så det blir ekstra spesielt å spille mot ham.