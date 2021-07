Nora Mørk avslørte ny kjæreste

Like etter mandagens pressetreff med håndballjentene la Nora Mørk ut et Instagram-innlegg med bildeteksten «Du och jag» sammen med den svenske håndballspilleren Jerry Tolbring, der de holder rundt hverandre.

Tolbring med 71 landskamper for Sverige er ikke med i årets OL-tropp, men spilte for de gule og blå i OL i Rio de Janeiro i 2016. Han har nylig meldt overgang til GOG Håndbold etter mange år i tyske Rhein-Neckar Löwen.

Mørk har tidligere vært kjæreste med tidligere hocckeyspiller og Vålerenga-profil Martin Laumann Ylven. Hun har også vært i forhold med landslagspiller i fotball, Stefan Strandberg.

Flere kjente fjes har kommentert under bildet. Landslagskollega Stine Bredal Oftedal kommenterer «Jiiiihaaaa». Anders Mol, som også er i Tokyo for å jakte OL-gull, kommenterer «Så mysigt!!». Kari Brattset har også kommentert hjerter i øya-emoji under bildet av det ferske kjæresteparet.

Norge håndballkvinner slo Sør-Korea enkelt 39-27 i OL-åpningen søndag. Deres neste kamp tirsdag mot Angola, klokken 12.30.