Gullvinnerens mor: – Jeg har sett ham spy, punktere og falle

I Bergen var det samlet til skikkelig triatlonfest natt til mandag da OLs triatlon skulle gjennomføres. På utestedet Privaten hadde familiene til triatletene Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes for å følge den nervepirrende konkurransen.

Det skulle bli en skikkelig jubelkveld da Blummenfelt krysset målstreken som Norges første gullvinner i OL i Tokyo. Gullet var Norges første i et sommer-OL siden London-OL i 2012.

– Jeg synes det er veldig stort. Det er stort for Kristian, det er stort for meg og det er stort for Bergen. Det er stort for triatlon-sporten, sier mor Kate Blummenfelt til TV 2 med champagneglasset i hånden.

– Nå håper jeg vi snart får et verdensserieløp til Bergen. Nå har jeg reist verden rundt for å se på ham. Nå vet jeg det planlegges løp til Bergen også, så jeg håper det blir neste år, så vi får vise frem denne flotte byen, la hun senere til.

De norske flaggene vaiet mens jubelen sto i taket da «OL-gullet kom hem» til Bergen. For gull skal feires, også dagen derpå.

– Klokken er jo ganske mye, så jeg går vel hjem og legger meg litt, så feirer jeg litt i morgen, sier Kate og legger til at alt var planlagt skulle det bli medalje.

Gullvinnerens mor var imidlertid ikke sikker på seier før helt på tampen i løpet. Hun har nemlig fulgt sønnen i en årrekke og opplevd mindre heldige avslutninger.

– Jeg var ikke sikker før de siste hundre meterne, kanskje. Det er som jeg har sagt tidligere, et løp er ikke ferdig før hele løpet er over. Jeg har sett ham spydd, jeg har sett ham punktert, jeg har sett ham falt. Det er aldri helt sikkert før det er helt ferdig.

– Betyr ekstremt mye

Per Morten Hjemgård, markedssjef i Norges Triatlonforbund, var også tilstede for å følge løpet i Bergen. Han håper OL-gullet kan få ringvirkninger og føre til økt interesse for idretten.

– For norsk triatlon betyr dette ekstremt mye. Vi har visst lenge at vi har hatt gode utøvere og forbundet har jo satset på å få triatleter opp i verdenstoppen i mange, mange år, de siste ti årene. I forrige OL var det veldig bra at Kristian var med og nå har vi full kontingent med fire utøvere, sier han med et stort smil før han tilføyer:

– Med de prestasjonene vi ser i dag, både med Kristian sin førsteplass som er helt utrolig bra, men ikke minst Gustav og Casper sin innsats også. Det er fantastisk. Alle gleder seg over det. Jeg håper alle vil bli triatleter etterpå.