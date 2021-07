Gull-Kristians smarte spill - slik tok Norge rotta på utfordrerne

– Alt annet enn medalje hadde vært en skuffelse, men nå står jeg her med gullet. Det kan jeg ta med meg hele livet.

Kristian Blummenfelt står med et stort glis og snakker med skrivende norsk presse etter å ha blitt olympisk mester i triatlon.

Kvalmen og utmattelsen etter den enorme prestasjonen er over. Rundt halsen har han fått en stor, tung, flat runding i gull. Han har vært gjennom intervjuer med rettighetshavere og andre med tilgang til video- og lyd-opptak. Nå er det bare de sju-åtte med mobiler som båndopptakere som gjenstår.

Han begynner med å hilse på BT-journalist Øystein Vik, og minner ham på at han for ni år siden omtrent på dagen skrev en sak om at akkurat dette var målet. OL-gull. Nå var det nådd.

Han beskriver hvordan han gjorde løpet, hvordan han visste at han måtte spurte fra de andre før man kom til selve oppløpet. Han legger ut om all den knallharde treningen, selv om de tilmålte minuttene ikke strekker til for å gå i detalj.

Mannen på toppen av pallen forteller også om teamet rundt, og hvordan alle jobber for å sørge for at de kan prestere på toppnivå. Og at han de siste 13 månedene har vært totalt 40 dager hjemme, som koronaflyktning i utlandet for å unngå karantenetid og uønskede treningsstopp.

Taktisk spill

Også sier han noe som er en enda mer en indikator på konkurransemennesket i ham, og det som fremstår som et samlet konkurranseinstinkt hos triatletene.

– Da vi fikk luke til Johnny Brownlee og var bare tre igjen i teten, sa jeg til Hayden og Ale: «Nå er vi på pallen. Hold trykket oppe. » Selv sparte jeg all energien til sisterunden. Det koster mentalt å ligge først og dra på løpingen.

HOLDER KOKEN: Alex Yee, Kristian Blummenfelt og Hayden Wilde på nest siste runde av OL-triatlon. Foto: Charly Triballeau

Ganske uskyldig, og absolutt ikke ulovlig, men definitivt et taktisk spill etter at det var Blummenfelt som sørget for at de ble bare tre igjen med å ta en sterk føring.

Det er ikke bare i konkurransesetting at Kristian Blummenfelt og triatlonlandslaget leker litt med konkurrentene.

Det er nærmest en vinn for enhver pris tankegang - så lenge det er lovlig.

Landslagssjef Arild Tveiten var stolt og rørt over laginnsatsen med tre mann i topp elleve. God betaling for knallhardt arbeid over mange år. Men Tveiten var også strålende fornøyd med lagets «mind games» i forkant av Blummenfelts overbevisende gull-løp.

– Vi hadde det psykologiske overtaket, slår han fast overfor TV 2.

– Det mentale er det viktige. Vi har vært i førersetet med utvikling av konkurransedrakter og utstyr på sykkel. Det gjør at våre konkurrenter er nysgjerrige. Vi så at når vi kom her, så var det snakkisen.

FORNØYD: Landslagssjef Arild Tveiten. Foto: Heiko Junge

Tøyer regelverket

Han er ivrig på å poengtere at først og fremst har utøverne gjort jobben. Uten det hadde de vært sjanseløse, men når det først er på plass så jakter de videre på fordelene de kan få.

Det innebærer blant annet ikke å vise frem nyvinningene sine før lekene. På lørdag skrev TV 2 om at de norske syklene vakte harme da de ble oppdaget av konkurrentene.

– Det vi visste da vi lekket de nye draktene, som funger bedre i varmen, en måned før OL er at de ikke ville rekke å kopiere dem. Da ville det bli en greie. Vi har laget bøyler på sykkel som er mer aerodynamiske, som gjør at de sparer kreftene på sykkel. Det laget oppstyr. Da tøyer vi regelverket såpass mye at flere konkurrenter ville at den skulle bli ulovlig å bruke og brukte energi på det.

Et eget dommerteam oppsøkte den norske leiren for å sjekke syklene, men kom frem til at de var innenfor regelverket.

– Vi hadde bare vært smartere og utnyttet det regelverket som er, sier han og legger til:

– Ja, vi hadde det psykologiske overtaket, men vi har også forberedt oss best.

– Prestasjon i fokus

Hovedmannen bak nyvinningene er testansvarlig Olav Aleksander Bu, omtalt som «Petter Smart» av de andre i laget.

– At det skulle gi oss et psykologisk overtak var ikke noe vi la vekt på da vi designet utstyret. Det eneste som betydde noe da vi designet utstyret var prestasjon. Vi ville ha utstyr som vi visste ga oss alle fordelene vi trenger. Vi vet vi trenger det. Spesielt i et OL der dynamikken kan bli heilt annerledes enn resten av sesongen, så er det godt å vite at man har utstyr som er laget for at ting skal gå fortest mulig.

Han tror likevel det er en bonus.

– Når konkurrentene ser det, de reagerer og begynner å klage så er du under huden på dem. Når syklene blir sjekket, men det går gjennom, så står du på startstreken med det utstyret som alle vet går raskere. Det er ikke kjekt for konkurrentene selvsagt.

TEMPOHEST: Casper Stornes foran Kristian Blummenfelt utnytter de nye tempobøylene på styret underveis i løpet. Se forskjellen på sittestillingen hans kontra utøveren lengst frem i bildet. Foto: Lise Åserud

Verken sølvvinner Alex Yee eller bronsevinner Hayden Wilde ville gå med på at de var blitt mentalt påvirket av det norske hemmelighetskremmeriet.

Istedet ga de Norge ros.

– Det er en del av å konkurrere. Innovasjon er en del av det, som vi har sett med løpesko. Jeg vet ikke om det hadde så mye å si i løpet i seg selv. Til slutt ble det en mental kamp, svarte Yee da TV 2 spurte.

Wilde var heller ikke påvirket hevder han, men mener tempobøylen på de norske syklene ikke har så mye å si uansett.

– Kanskje om du er i front etter svømmingen og vil kjøre solo hele veien at det er en fordel for aerodynamikken. Med en gang du er i en gruppe, så er det ikke så bra. For all del: det er et steg fremover, selv om de er stygge, ler han.

– Vi blir fryktet

Han glemmer å tenke på at de norske ledet an i sine grupper på syklingen. Det var i stor grad Blummenfelt og Stornes som sørget for at gruppen de lå i hentet inn igjen ledergruppen.

Og de norske merker også en forskjell. De måtte ta føringen i sykkelfeltene de satt i, nettopp fordi alle vet at de er sterke der og at utstyret er i orden.

– Vi får respekt og det gjør oss litt fryktet. Alle lurer på hva de andre gjør og det gir oss en ekstrem tro på oss selv at det vi faktisk gjør er spesielt i andres øyne. Det gjør oss bedre forberedt og gjør det enklere å tro og drømme om at vi kan nå toppen, sier Blummenfelt til TV 2 på pressekonferansen.

GULLGUTT: Kristian Blummenfelt med gullmedaljen. Foto: Lise Åserud

Og utviklingen er definitivt ikke over. Blummenfelt vil ikke ut med hva planer som foreligger, men oppfinner Bu letter på sløret:

– Allerede før OL så vi flere felt og områder som vi har lyst å bli bedre på og bevege oss på. Det har ikke vært tid til det , men vi begynner på det nå, sier han.

– Varmetrening vil vi jobbe mer med. Vi ser at når man trener i varme, svetter og blir dehydrert så kompenserer kroppen med å danne mer plasma, noe som gjør at man får mer væske i blodet og det øker okysgenopptaket. Da presterer du bedre i varmen - og i kulden.

Av utstyr nevner han mer utvikling av sykler, drakter, rullemotstand og dekk. I tillegg foregår det forskning på hvordan utvikle triatlon-fenomenenes svakeste stilart: svømmingen.

Konkurrentene er herved advart.