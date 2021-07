Malm Frafjord: – Har vanskeligheter med å bestemme meg

I EM 2020 fikk Marit Malm Frafjord sin tolvte landslagsmedalje rundt halsen, i sitt tolvte mesterskap.

Nå er håndballjentenes medaljegarantist i gang med sitt fjerde OL.

– Jeg håper det holder i år også!

– Jeg har både vært litt heldig, vært skada når det ikke har gått så bra og så har jeg vært ute litt. Jeg har også spilt på veldig gode lag, så det er kanskje litt mer flaks, forteller Malm Frafjord garantist-stempelet.

– Bare flaks?

– Neida, det er helt sikkert meg, sier 35-åringen og ler.

Fremtidsspørsmålet

Men det var ikke gitt at Esbjerg-spilleren skulle stå på banen under årets OL - våren 2018 bestemte hun seg for å legge håndballskoene på hylla.

– Jeg var rimelig lei da jeg slutta.

Så kom det en telefon fra håndballtrener Jesper Jensen, og han fikk strekstjernen til Esbjerg og tilbake i spill.

Nå spiller Malm Frafjord fortsatt i den danske klubben og ble denne sesongen stemt frem som beste strekspiller av Håndbold Spiller Foreningen (spillere fra eliteserien, 1.divisjon og danske utenlandsproffer).

Forsvarsbautaen blokkerte 25 skudd og satt inn totalt 95 mål. Hun er på ettårskontrakt, og hva som som skjer etter det, har hun enda ikke bestemt.

– Jeg begynner å bli litt voksen kan du si, så jeg har funnet ut at å ta ett år om gangen er fint. Da jeg slutta så skjønte jeg at det var en feil beslutning og da var det ikke noe å lure på. Det er kanskje noen ganger man tar beslutninger som føles riktig på et tidspunkt, men så kan situasjonen forandre seg, sier Malm Frafjord og legger til:

– Det er ikke bare håndball, men jeg har ofte vanskeligheter med å bestemme meg. Det er det samme hvis jeg er på restaurant så kan jeg se på menyen i et kvarter før jeg bestemmer meg.

Men en ting er sikkert: 35-åringen kommer ikke til å avslutte karrieren i i hjemlandet.

– Jeg har dansk kjæreste og jeg regner med at vi skal bo i Danmark når jeg er ferdig. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke kommer hjem.

Troen på medalje

Tre olympiske leker har det blitt for Malm Frafjord med Beijing 2008 (gull), London 2012 (gull) og Rio 2016 (bronse). Men gleden av å delta i et OL har ikke blitt noe mindre når hun er med i sitt fjerde.

– Det er stort, som alltid. Det er litt annerledes i år, men samtidig så er det ikke så annerledes. Kanskje vi kunne gått ut og sett ett eller annet, men vi er her for oss selv. Det er det munnbindet vi går rundt med da, men bortsett fra det er det ikke kjempestor forskjell.

De norske håndballjentene gikk seirende ut av åpningskampen mot Sør-Korea, og tirsdag møter de Angola. Og medaljegarantisten tror på nok et edelt metall i samlingen.

– Jeg føler vi har et ekstremt bra lag. Vi vet at det krever mye jobb, men vi har en selvtillit i laget samtidig som vi er ydmyke nok til å vite at det kreves mye jobb for en medalje.