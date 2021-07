Frankrike har vedtatt omstridt koronalov

Den franske nasjonalforsamlingen har vedtatt loven som gjør vaksine obligatorisk for alle helsearbeidere og krever koronapass ved reise og restaurantbesøk.

Tiltakene i loven som ble vedtatt natt til mandag, har ført til storstilte demonstrasjoner og politisk uro i Frankrike.

President Emmanuel Macron og hans regjering sier det er nødvendig på grunn av smitteøkningen for å beskytte sårbare grupper og landets sykehus og for å unngå nye nedstenginger.

Loven krever at alle som jobber i helsesektoren vaksineres innen 15. september ellers risikerer de å bli suspendert. Det innføres også krav om koronapass for å gå på restaurant, reise med tog og fly og på offentlige steder. Kravet gjelder alle voksne, men vil fra 30. september utvides til å gjelde alle over 12 år.

Virussituasjonen avgjørende

For å få koronapass må man enten være fullvaksinert, nylig ha testet negativt eller ha blitt frisk fra koronasykdom.

En egen bestemmelse vil klargjøre hvordan lignende dokumenter fra andre land skal håndteres.

Lovforslaget ble offentlig kjent for seks dager siden. Politikerne har jobbet gjennom helgen og ble enige om et kompromiss, som ble vedtatt i senatet søndag kveld og i nasjonalforsamlingen etter midnatt natt til mandag.

Reglene kan brukes til 15. november, avhengig av virussituasjonen.

Macron: Demonstrasjoner ikke rett medisin

Macron har oppfordret til massevaksinering og om at nasjonen må stå sammen for å stanse spredningen av delta-varianten av koronaviruset. Han har samtidig langet ut mot dem som sprer desinformasjon om vaksinene.

Om lag 160.000 personer demonstrerte lørdag i Frankrike mot tiltakene. Mange ropte «frihet» og sa at regjeringen ikke kunne diktere hva de må gjøre.

Macron sier folk har «rett til å uttrykke seg på en fredelig og respektfull måte», men han understreker at koronaviruset ikke forsvinner ved hjelp av demonstrasjoner.

Men enn 111.000 personer med koronavirus har så langt dødd i Frankrike, som for tiden registrerer om lag 20.000 nye smittetilfeller daglig. I starten av måneden var det samme tallet på noen tusen, og frykten for overbelastede sykehus øker igjen.

(©NTB)