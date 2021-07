Kristian Blummenfelt tok OL-gull etter maktdemonstrasjon

De norske herrene fikk en marerittstart på grunn av en tjuvstart, men det endte med fill jubel da Kristian Blummenfelt tok gull i triatlon under OL i Tokyo natt til mandag.

Det ble en marerittstart for Blummenfelt, der han ble med i en tjuvstart og måtte snu i vannet. Men det stoppet ikke den norske triatleten. Etter at han lå litt bak etter svømmedelen, imponerte Blummenfelt stort på både sykkel og løpe-delen under triatlon-øvelsen i Tokyo natt til søndag. Han lå helt i front av feltet under store deler av konkurransen.

Til slutt var en gruppe på tre samlet. Den besto av Blummenfelt, Alex Lee og Hayden Wilde fra New Zealand. Mot slutten av løpet viste Blummefelt frem kjempekreftene og stakk fra de to konkurrentene. Han kom til mål i ensom majestet.

Dermed ble det gull til den norske triatleten. Yee endte med løvmedaljen, mens Wilde løp inn til bronsje. I mål var gullmedaljøren helt utslitt. Han kastet opp og måtte fraktes bort av rullestol med blemmer på beina.

Det var Norges første medalje under OL i Tokyo, og med det første gull. Det var også Norges første OL-gull i triatlon.

– Det var ekstremt deilig. Et løp vi har tenkt på og jobbet mot i ti år. Jeg fikk varsler i går på Facebook med minner fra ni år siden om at målet var OL-gull. Når vi da klarer å ta det hjem, er det ekstremt deilig . Jeg har tenkt på dette løpet på hver økt i to måneder, sa gullvinner Blummenfelt til Eurosport etter løpet.

Han sier han tok ut alt han hadde på de siste kilometerne av løpet.

– Det er helt tomt helt. Jeg visste jeg måtte jeg må gå to kilometer fra mål. Da må jeg skvise ut alt jeg har. Ekstremt deilig å komme på oppløpet og jeg ser meg bakover, sa han til Eurosport.

FIKK GULLET: Blummenfelt smilte fra øre til øre på pallen Foto: Loic Venance /AP

Han innrømte også at han har vært på kanten i treningsarbeidet, og har hatt en kjenning i foten.

Blummenfelt ble nummer 13 i Rio-OL for fem år siden.

Men han ligger ikke på latsiden. Han avslørte at fokuset nå er på kvalifisering til Iron Man om tre uker.

– Helt rått

Landsslagstrener Arild Tveiten var i ekstase etter at læregutten hadde tatt OL-gull.

– Dette var helt rått, sier en rørt landslagssjef Arild Tveiten til TV 2.

Han forteller at alt gikk som de hadde planlagt på forhånd.

– Rått, brutalt og akkurat som vi planla! Det er så kult å faktisk gjøre det. En ting er å si at du skal gjøre det, men å gjøre det er noe annet. Kristian var utrolig sterk i dag. Helt siden jeg begynte å trene Kristian for ti år siden var det dette som var målet. Det er stort å lykkes, sier Arild Tveiten.

Han var storfornøyd med laginnsatsen. Casper Stornes ble nummer 11, Gustav Iden nummer åtte.

Hyller kameraten

Iden hadde store ord å si om kameraten Blummenfelt.

– Han er en ekstrem utøver. Han er ikke akkurat svak mentalt det dyret der, sier Gustav Iden til TV 2 etter sin 11. plass.

– Vi skulle alle ønske at vi stod på toppen, men at Kristian står på toppen er ekstremt for Norges og lagets del.

Casper Stornes var selv skuffet over sin egen åttendeplass, men skrøt av kameraten.

– Han er en maskin. Ekstremt sterkt mentalt. Jeg er ikke overrasket over at han vinner, sa Casper Stornes om Blummenfelt til Eurosport etter løpet.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø var veldig imponert over prestasjonen.

– Det er godt å få det første gullet så tidlig, og det var en veldig imponerende måte Kristian gjorde det på, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø til TV 2.

– Det er godt å se at så seriøse utøvere, som har lagt ned en så stor jobb får betalt for jobben de gjør. For de har virkelig gjort jobben.

Imponerte hele veien

Det startet som sagt dårlig for de tre norske triatletene Kristian Blummenfelt , Gustav Iden og Casper Stornes. Det ble en tjuvstart, og mange havnet ufrivillig i vannet. Store deler stod igjen på startplattformen, mens noen, 10-15 stykker, svømte 100 meter før arrangørene fikk stoppet dem. Alle de tre norske var tilsynelatende blant de uheldige.

De norske tapte litt på starten av svømmingen, men tapte lite på andre runde og hang godt med. Stornes var best av de norske etter svømmingen på 20. plass, 19 sekunder bak lederen, mens Blummenfelt var 25 sekunder bak. Gustav Iden fikk det tungt på andre halvdel av svømmingen og var 45 sekunder bak.

BYTTE: Kristian Blummenfelt (til venstre) og Casper Nicolai Sagevik Stornes. Foto: Lise Åserud / NTB

På syklingen havnet Blummenfelt og Stornes i gruppe nummer to som jaget en ledergruppe på ti stykker. Utover på syklingen jobbet Blummenfelt og Stornes i front på gruppen som jaktet, og tok jevnt innpå ledergruppen- Til slutt samlet de to gruppene seg til en stor gruppe i front. Etterhvert kom også Iden opp i denne gruppen. De norske herrene så sterke ut og lå store deler av tiden i front av gruppen. Tempoet roet seg også nevneverdig underveis på sykkeldelen.

Med en runde på fem kilometer igjen av syklingen stakk sveitsiske Andrea Salvisberg litt i fra, og var først inn til løpedelen. Han var 14 sekunder foran ledergruppen. Blummenfelt var best av de norske på en femteplass.

– Dette var nesten bedre enn forventet, fortalte Eurosport-ekspert Mikal Iden om de norske herrenes bytte fra sykling til løpesko.

Underveis i løpingen var Blummenfelt tidlig fremme i teten, mens Casper Stornes jobbet seg opp underveis på løpedelen. Iden slet med å henge med, og falt bakover i feltet mot slutten av løpingen. Stornes falt også av mot slutten. Dagens mann var Kristian Blummenfelt, som stakk fra mot slutten og tok gull.