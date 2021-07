Drama før gull-løpet: – Skjønte at noe var galt

Det endte godt, men startet dramatisk i herrenes triatlon-løp.

Gullvinner Kristian Blummenfelt utklasset de argeste konkurrenten på løpsdelen, men var sammen med de andre medaljevinnerne involvert i farsen ved startplattformen.

Startsignalet lød og Blummenfelt og de andre norske utøverne stupte i vannet sammen med en del andre. De ble svømmende 100-150 meter mens størstedelen av startfeltet stod igjen på plattformen.

Det viste seg at det hadde gått av for tidlig. En båt lå i løypen foran den andre delen av feltet - altså den som ikke startet.

BÅT I VEIEN: Noen starter, mens andre blir stående igjen. Foto: Hannah Mckay

– Jeg så båten på venstre side og fant det rart at startlyden kom så tidlig. For båten var i veien for den venstre siden av startrampen. Jeg tenkte egentlig at det kom til å bli dratt tilbake til start, men jeg prøvde å se det på en positiv måte at vi fikk en oppvarming før start, sier Blummenfelt på den internasjonale pressekonferansen etter maktdemonstrasjon.

– Jeg ga ikke alt jeg hadde, men svømte ikke sakte heller, i tilfelle.

Alle medaljevinnerne var involvert i det som ble omtalt som en tjuvstart. Gruppen ble stoppet og måtte ta seg tilbake til start. Ved neste forsøk var de i gang.

MÅTTE STOPPES: Etter en feil i starten. Foto: Jae C. Hong

Bronsevinner Hayden Wilde hadde ikke oppfattet at det var noe feil og ga alt han hadde.

– Da jeg skjønte det var det et slag i trynet, sier Wilde.

– Jeg ga full gass og tenkte at jeg hadde en fantastisk start. Så innså jeg at halve feltet ikke var i vannet.

Til syvende og sist tenkte han det var positivt:

– Det ble faktisk bare positivt. Vi ventet i 25 minutter uten noe særlig bevegelse. For meg var det strålende å få 50 meter med full gass og varme opp armene litt.

Sølvvinner Alex Yee sa mye av det samme, og med fasit i hånd kan det virke som den ekstra oppvarmingen var positiv.

Blummenfelt var ikke helt i front på svømmingen, men hentet inn de 25 sekundene på sykkeldelen. Da ble det en løpekonkurranse. Der var nordmannen klart sterkere enn Yee og Wilde.