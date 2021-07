Frykter ny koronabølge: – Dette er en pandemi blant de uvaksinerte

Lørdag ble det registrert over 50.000 nye smittetilfeller i USA, og trenden er stigende. Antallet som er innlagt med koronasykdom i landet har også steget den siste tiden.

Søndag er over 162 millioner amerikanere vaksinerte, men immunolog og Det hvite hus' fremste helserådgiver, Anthony Fauci, er likevel frustrert over en tendens som viser at stadig færre amerikanere vaksinerer seg.

På søndag kommenterte han en modell som viser at 4000 mennesker kan dø daglig av koronaviruset i USA i snitt, dersom ikke flere vaksinerer seg. Han påpekte at de fleste av dødsfallene vil ramme uvaksinerte.

– Vi har sagt det mange ganger før. Dette er en pandemi blant de uvaksinerte, som er årsaken til at vi praktisk talt trygler folk om å ta vaksinen, sa immunologen.

Munnbind for vaksinerte

Fauci erkjente søndag at helsemyndighetene nå vurderer å gjeninnføre et munnbindpåbud, også for vaksinerte, for å få bukt med deltavarianten som nå dominerer i landet.

Flere distrikter i USA har allerede innført et munnbindpåbud på eget initiativ, deriblant Los Angeles i California.

– Vi ser hovedsakelig at uvaksinerte blir smittet, og at deltavarianten er ekstra sterk, sier epidemiolog George Rutherford ved Universitetet i California, og viste til en studie som bekreftet at 99,6 prosent av de nye smittetilfellene i byen Los Angeles var påvist blant uvaksinerte.

Folkehelsedirektør i Los Angeles, Barbara Ferrer, sier at økningen av smittetilfeller i distriktet skyldes spredningen av deltavarianten, samt at vaksinerte og uvaksinerte er sammen uten å bruke munnbind.

– Vi ser nå en økning som kan ligne den vi hadde i fjor sommer. Men en viktig forskjell fra i fjor er at flere millioner er vaksinert. Vi håper derfor at vi unngår at dødstallene stiger slik som de gjorde i 2020, sier Ferrer.

Håper færre dør

Fauci roste søndag at politiske ledere i områder med lave vaksinasjonstall gjør sitt for å oppmuntre folk til å ta vaksinen. Han trakk blant annet frem det republikanske kongressmedlemmet Steve Scalise.

Scalise tok vaksinen i forrige uke, til tross for at han tidligere har sagt at han ville vente med å ta vaksinen. Han trodde han ville være immun siden han tidligere har vært koronasyk.

– Når du snakker med dem som driver sykehusene, så vil de fortelle at 90 prosent av de som er innlagt med deltavarianten er uvaksinerte. Det er nok et tydelig tegn på hvordan vaksinen fungerer, sier Scalise.

Også Florida-guvernør og republikaner Ron DeSantis, som tidligere har kritisert Fauci, fikk skryt for å gå god for vaksinen.

– Vi må sørge for at flere personer som de uvaksinerte kan relatere seg til, oppfordrer folk til å ta vaksinen, sier Fauci.