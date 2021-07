Dønnums emosjonelle Instagram-hilsen: – Jeg satte stor pris på den. Og ble rørt

NÆRE: Vålerenga-trener Dag-Eiliv Fagermo (t.v) og Aron Dønnum rakk å knytte et særdeles sterkt bånd i Vålerenga. Foto: NTB

«Jeg vil takke Sjefen spesielt. Du er og har vært en spesiell person for meg, du ser meg som den jeg er og leser meg utrolig godt. Tusen takk for tilliten du har vist meg, og den respekten du utviser for meg som person.»

Sjefen. Med stor s.

Slik lød deler av Dønnums lange hilsen, publisert som tekst på stjernevingens Instagram og gjengitt som video på Vålerengas Facebook-side:

Da Fagermo så den følelsesladde hilsenen fra 23-åringen ble han rørt.

Til Belgia

– Ja, det er klart jeg ble. Jeg er veldig glad i Aron. Det er jeg i de andre spillerne også, men jeg satte stor pris på den. Og ble rørt, forteller Vålerenga-treneren til TV 2 etter at Vålerenga vant et brennhett byderby mot Lyn.

Fredag ble Dønnum omsider klar for Standard Liège etter en lang overgangssaga.

– Før han ble skadet, har han vært Eliteseriens beste spiller denne sesongen. Så det er klart det blir tøft for oss å miste ham, men vi har vært forberedt på at det kom til å være stor interesse rundt Aron, forklarer Fagermo.

– Der har jeg vært veldig flink med ham

– Dere hadde et usedvanlig sterkt bånd?

– Jeg er opptatt av å utvikle spillere. Det er derfor jeg er i Vålerenga. Vi har mye talenter, innleder Enga-sjefen, før han fortsetter:

TØFF TONE: Det har vært høyt under taket under diskusjonene mellom Fagermo og Dønnum. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Når jeg kom, var han en av de jeg ville bygge laget rundt og satse på. Da var jeg ganske tøff mot ham, og han var tøff tilbake han òg. Det ble en del diskusjoner, men Aron har blitt veldig voksen i løpet av den tiden jeg har vært her, og forstått konsekvensene av det å være toppidrettsutøver. Det er derfor han har blitt så god, og tatt ut potensialet sitt. Der føler jeg at jeg har vært flink med ham, rett og slett, til å stille de kravene han trengte, sier Fagermo.

Han avslutter med ett eksempel.

– Når jeg kom, sprintet han kanskje 100 meter i løpet av en kamp. Nå sprinter han kanskje 700.