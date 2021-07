Klaesson klar for Premier League-klubb

Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson melder overgang til Leeds.

Det bekrefter klubben på Twitter.

20-åringen har signert på en fireårskontrakt som går ut i 2025.

– Jeg er veldig glad for å ha fått denne sjansen. Det blir spennende og en ny opplevelse for meg. Jeg gleder meg veldig til å ikle meg Leeds-drakta, sier Klaesson til NTB.

Det er snakk om en fireårsavtale med Premier League-klubben. Klaesson skal koste den engelske klubben mellom 23 og 26 millioner kroner. Keeperen besto den medisinske testen fredag og ble presentert som Premier League-klubbens nye spiller lørdag.

Klaesson kom til Leeds sist søndag og har sittet i karantene siden. Nå er han ferdig med den og klar for å trene med laget.

– Jeg så jo mye Premier League da jeg vokste opp, så å skulle spille der nå føles helt utrolig. Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. Det er noe alle drømmer om, å spille i Premier League. Det er ekstremt gøy, og jeg skal gripe sjansen så godt jeg kan og vise meg fram fra min beste side, sier Klaesson.I Leeds skal Klaesson kjempe om keeperplassen mot Illan Meslier.

Frank Strandli, Gunnar Halle, Eirik Bakke, Tore André Flo, Tommy Knarvik og Alf-Inge Håland har spilt i Leeds tidligere.

- Det er med stolthet og glede at vi sender Kristoffer helt til toppen av fotballverdenen. Det er naturligvis mange som skal ha ros for den utviklingsjobben som har blitt gjort i klubben, både akademi og A-lag, men kanskje aller mest må vi rose Kristoffer selv for en flott fremgang de siste årene, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga til klubbens nettsider og fortsetter:

- Leeds kontaktet meg vedrørende Kristoffer første gang i 2019, så dette har med andre ord vært en lang prosess. Jeg vet hvor mye de har gitt i avtalen med oss og spilleren, og føler meg trygg på at hans utvikling videre vil bli prioritert de neste årene.

- Lykke til på neste eventyr. Vi skal heie fra Intility Arena, og så sees vi igjen om noen år, avslutter sportssjefen.

Saken oppdateres!