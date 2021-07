Livløs mann funnet i vannet erklært død

Mannen som ble funnet livløs i et vann i Ringerike er nå erklært død.

Mannen som tidligere i dag ble funnet livløs i forbindelse med en kanovelt i Ringerike er erklært død.

Politiet skriver på Twitter at de fikk inn melding om funnet av mannen 17.18.

– Vedkommende er dratt i land, og vi jobber nå med å få liv i ham igjen, sa operasjonsleder Tore Grindem til TV 2 kort tid senere.

Redningsmannskaper ble tilkalt, deriblant ambulanse og dykkere, for å utelukke at det var andre personer i vannet.

Klokken 19.10 skriver politiet at redningsmannskapene har kommet i kontakt med en kvinne som var sammen med mannen i kanoen, og som har klart å svømme i land. Politiet skriver videre at det kun var de to som var i kanoen.

Klokken 19:05 søndag kveld ble mannen erklært omkommet.

Mannens pårørende er varslet om hendelsen.