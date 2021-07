– Ja, jeg ser du gleder deg til å dra på sommerferie.

Taxisjåføren som frakter meg til Gardermoen titter på meg i det innvendige speilet. I baksetet sitter jeg med et digert glis.

- Nja, jeg gleder meg til å dra på tur. Men det er jobb, denne gangen.

- Å, javel.

Sjåføren er litt overrasket. Kan det være så stas å dra på en jobbtur, da?

– Jeg skal til Sveits og teste en ny bil fra Mercedes. Den heter EQS. Det er selve flaggskipet deres – og skal visstnok sette en helt ny standard for elbiler og luksus.

– Åh! Da skjønner jeg at du gleder deg, ja.

Abstinenser

Men det er ikke bare bilen som gjør meg såpass blid. Det er det å være på tur igjen, også.

7. februar 2020 landet jeg på Oslo lufthavn etter forrige lanseringstur. Da hadde jeg kommet fra Jokkmokk (!) i Sverige, der vi hadde testet Audi RS Q3 på isbanene. Lite visste jeg den gangen, at det skulle gå 17 måneder til jeg igjen kunne sette meg på et fly. Det er rundt 500 dager, det. Over 12.000 timer! Tikk-takk.

Dessuten visste jeg ikke om abstinensene som oppstår når man har gått lenge nok uten luft under vingene. De kan være ganske heftige.

Så når jeg går gjennom sikkerhetskontrollen denne gangen, er det som å sette et skudd med velbehag. Der, ja – endelig fikk jeg fixen. Selv munnbindet som må være på under hele prosessen og hele flyturen, klarer ikke å dempe reisegleden. Så mye.

Vel framme i Zürich er det tid for nye vattpinne-tester. Jeg har riktignok vært hos Aleris og tatt PCR-test dagen før. Men nå er det til pers igjen. Sveits er fortsatt der at alle går med munnbind inne. De ser med uro på utviklingen i både Spania, England og Hellas. Men enn så lenge er de grønne.

Her tester han årets viktigste elbil

Se, vi flyr! Det er 17 måneder siden sist ... Innflygingen er til Zürich i Sveits.

Måtte bli Sveits

Men til slutt, etter alle Covid-testene, er det tid for å ankomme pittoreske Dolder Grand Hotell. Det minner mest om et eventyr-slott, med flere flotte tårn og plassert på toppen av åssiden, med panoramautsikt over den største byen i Sveits, og elven Limmat ved Zürichsjøen.

Passende omgivelser for en bil som virkelig er noe utenom det vanlige. Det måtte bli Sveits, når man skal lansere tidenes luksus-elbil.

Vi snakker det landet i verden der innbyggerne har høyest formue. Sveits er en magnet for kapital. En verdensbank, rett og slett. Prisnivået her nede, gjør at ikke en gang norske turister kan komme trekkende med skrønehistorier om hvor dyr en halvliter med øl er hjemme. Det imponerer ingen i Zürich!

Butikkene er fulle av eksklusive merkevarer, klokker og klær – og ingen snur seg etter en Porsche eller en fet BMW. Her må det mer eksotiske kjøretøy til.

En EQS, kanskje? Nja, det er ikke så mange som glaner på den, heller, skal det vise seg. Vi får kjøre ganske anonymt gjennom gatene. Har de ikke skjønt hva som faktisk ruller forbi? Dette er jo en kjempenyhet!

Mercedes bekrefter rekordlang rekkevidde: Knuser Tesla

Litt anonym fra utsiden. Men vent til du ser interiøret ...Men høy tech-faktor er det også. Blant annet heldigitale lys med 1,3 millioner mikrospeil som til sammen kan vise bilder i asfalten foran bilen. Foto: Mercedes-Benz AG

Viktigste dette tiåret

Mercedes sparer nemlig ikke på de store ordene her. De snakker ikke om den viktigste lanseringen i 2021 – men den viktigste lanseringen det siste tiåret. Det elektriske flaggskipet skal sette en ny standard. Ikke bare for elbiler – men for luksusbiler.

En av de som har lagt mye prestisje i denne bilen er Britta Seeger. Hun er blant bilbransjens mektigste personer, som global markedssjef og styremedlem i Daimler. Hun rapporterer direkte til toppsjefen selv, Ola Källenius. Vi har helt overraskende fått audiens med henne, og hun kommer en forklaring på hvorfor ikke gud og hvermann deiser inn i lyktestolper eller vrir på seg en nakkesleng, når vi kjører forbi:

– Vi skal ta luksus i en ny retning. Det skal redefineres. Nå skal det ikke handle så mye om å flashe. Viktigere er det å vise ansvar og miljøhensyn, sier hun.

Hun har et poeng. Gretha Thunberg vil kaste roseblader på veien foran deg, når du suser avsted i en EQS. Ingen andre luksusbiler på markedet kan skryte av det!

2021 Mercedes S-Klasse: Blir tidenes mest avanserte modell

Broom-Vegard fikk et eksklusivt møte med Britta Seeger som er styremedlem i Daimler og glodbal markedssjef for Mercedes.

Klør i fingrene

Og om ikke folk i gata kikker, så er det ingen tvil om at gjestene som vandrer ut og inn av et av Zürichs mest eksklusive hotell, kaster lange blikk på rekken av EQSer utenfor. Direktøren for Mercedes i Norge, Kjetil Myhre, er med på turen. Jeg kan se at han klør i fingrene etter å få selge bilen, allerede nå. Han kunne helt klart "closet" noen avtaler her i Zürich, i alle fall.

Oppmerksomheten og de lange blikkene fra kravstore gjester er en god start.

Men personlig synes jeg ikke bilen har et spesielt imponerende design. Fronten med grillen som glir ned i frontfangeren treffer ikke meg helt. Bue-formen på karosseriet er perfekt for lav luftmotstand og er om ikke annet elegant. Men såpestykke-linjene er ikke akkurat spennende.

Med tanke på hvor viktig bil dette er, segmentet den skal plassere seg i – og rollen den er tiltenkt, ser den rett og slett litt anonym ut. Parkert ved siden av en S-klasse, har jeg mye mer sansen for sistnevnte. De fleste aerodynamiske felgene er heller ikke noe å få tenning av.

Hvis dette skal være nyskapende, eller progressiv luksus, som Mercedes kaller det, er jeg litt skuffet.

Elbil i sommervarmen – dette bør du vite

Velkommen inn. Er dette tidenes råeste bilinteriør? Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Så gir alt mening

Men så kommer jeg inn. «Hina deg», som vi sier i Sogndal, når vi blir virkelig imponert. Nå snakker vi! Det er litt som om Henrik Ingebrigtsen har brukt 1.300 meter av 1.500-meteren på å labbe rundt i halv fart – men så, i siste sving bare kommer som en rakett og parkerer hele i siste sving og på oppløpet.

For på innsiden gir plutselig alt mening. Det skjer i det du lukker døra. Eller, vent. I det du trykker på bremsen og døra lukkes av seg selv. EQS kan åpne alle dører automatisk, eller du lukke og åpne de via menyen i MBUX-systemet på den største infotainmentskjermen (jada, vi vet at Tesla var først ute med dette).

På plass i førersetet får du virkelig følelsen av å være del av framtiden. Dashbordet, med tre skjermer på totalt 141 centimeter, får umiddelbart alt annet til å virke gammeldags. Hovedkjermen og den foran passasjeren bruker OLED-teknologi så individuelle piksler kan skrus helt av og skape mønster eller dekorasjoner.



Mercedes kaller hele greia for Hyperscreen. Det er vanskelig å påstå at det er en misvisende betegnelse.

Tre dager med denne på tysk motorvei – det takker du ikke nei til

Skjermene er Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Ikke bare størrelsen som imponerer

Og bare for å understreke det: Vi snakker ikke bare om imponerende størrelsen, her. Det som virkelig er særklasse er menystruktur, hvor sensitive og raske de ulike skjermene er, oppløsningen, responstid og kapasitet. Dette er heftige greier!

Dessuten kan du styre både skjermen foran rattet og hovedskjermen veldig enkelt ved å bruke knappene på høyre side av rattet. Til og med head up displayet kan du styre fra rattet. Smart! Så slipper du å flytte blikket fra veien og hendene fra rattet. Det nye head up displayet er forresten det beste Mercedes har laget. Bare BMW ligger fortsatt såvidt foran i løypa her. Men forspranget begynner virkelig å bli spist opp.

EQS blir også første modell fra Mercedes med trådløs oppdatering (OTA).

Aldri opplevd maken

Så har du den opplevde kvaliteten. Skinnet som er trukket over dashbordet, materialkvaliteten på alt du berører, mostanden når du vrir på de belyste luftdysene til klimaanlegget, puten på nakkestøtten. Himmelsk!

Og når du blir sliten, sier du bare «Hei, Mercedes. Jeg vil ha en massasje». Bilen registrerer hvilket sete stemmen kommer fra, og starter massasjen. Du har naturligvis flere alternative massasje-programmer å velge mellom.

Jeg har aldri opplevd maken til totalopplevelse i en elbil. Det kan jeg nærmest love at ikke du har, heller. Det er kort og godt få biler, uansett drivline, som matcher denne luksusen. Her kommer alle tiårene som premiumbilprodusent til sin rett. Das beste, oder nicht. Det er visst ikke bare et fancy slagord.

Et ekte bilikon gjør comeback

Vi fikk blant annet teste bilene på noen fantastiske fjellveier. Foto: Mercedes-Benz AG

Særklasse

Den gode følelsen fortsetter når du synker ned i de nydelig kontursetene – og fortsatt har vi ikke opplevd det beste. Det skjer når du begynner å kjøre.

Hvis du lurer på hva som gjør at Mercedes har et så godt grep om direktørbil-segmentet, finner du svaret i EQS. Dette er komfort av en annen verden. Mye er takket være trekammers luftfjæring. Men hele understellet, plattformen og karosseriet er bygget for å skape velvære. Krenging i svingene er nærmest fraværende.

Firehjulsstyring gjør at det også er overraskende lett å manøvrere seg gjennom trange gater og parkeringsplasser. Både vanlig luftfjæring og firehjulsstyring er standard på bilene som leveres i Norge.

Det er imidlertid to nivå på firehjulsstyringen. Standardutgaven svinger med 4,5 graders vinkel på bahkulene – mens du kan få opptil 10 graders vinkel, om du ønsker enda mindre svingradius.

Broom-Vegard er en av de aller første i verden som får teste Mercedes EQS. Her utenfor luksushotellet Dolder Grand i Zürich.

Støydemping

Et annet svært viktig moment i en elbil – og ikke minst en luksusbil – er støydemping. Her må vi ta med Mercedes sitt omfattende arbeid med aerodynamikk. De har jobbet knallhardt for å lage den serieproduserte bilen i verden med lavest luftmostand. Cd-verdien er bare 0,20.

Det bidrar ikke bare til å øke rekkevidden, men reduserer også vindstøyen dramatisk. Den er ganske enkelt i stor grad fraværende. Det samme er dekkstøy. Borte! Testbilene har doble, støydempende vinduer, og det overrasker oss om ikke det blir standard på de "norske" bilene.

Resultatet av alt sammen, er at jeg nyter tilværelsen i den stilleste bilen jeg noen gang har kjørt. Her kan du høre en fjær lande på teppet på gulvet.

Vi tilbringer mange timer i EQS – og det er på langkjøring, du virkelig får anledning til å sette pris på stillheten.

Denne elbilen blir billigere – men går lenger

Her snakker vi bakseter som vil falle i smak for mange. Plass er en ting – men opplevd kvalitet er virkelig i særklasse. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Ikke raskest på hurtiglading

Det er to varianter som er klare for det norske markedet når bilen kommer i september. 450+ og 580 4Matic. Begge er utstyrt med et kraftig batteri på 107,8 kWt.

450+ blir innstegsmodellen, med bakhjulsdrift og rekkevidde på opptil solide 780 kilometer. Denne har 333 hestekrefter, dreiemoment på 568 Nm – og gjør 0-100 km/t på 6,2 sekunder.

580 4Matic har en motor foran og en bak (dual motor) – og dermed firehjulsdrift. Med 524 hestekrefter og enorme 855 Nm dreiemoment, klarer denne 0-100 km/t på 4,3 sekunder.

Begge bilene kan hurtiglades med opptil 200 kW effekt. På ingen måte best i klassen. Men vi får beskjed om at bilen skal kunne lade opptil 300 kilometer på 15 minutter. 10-80 prosent skal gå på 31 minutter.

Disse tallene får vi se nærmere på når vi har bilen på norske veier. Og angående akkurat dette med hurtiglading. Mercedes beholder 400 Volt-system – og ikke 800 Volt, som Porsche Taycan og Audi e-tron GT bruker. Dermed får ikke EQS tatt imot like rask lading som de to andre.

Ombordladeren er på 11/22 kW – som er blitt standarden på de fleste elbiler.

Imponerende forbruk

Med et såpass kort møte med bilene, er det vanskelig å få gjort skikkelig forbruks- og rekkeviddetester. Men vi måler forbruket vårt og får gode resultater av det. 580 4Matic ligger på rundt 20-21 kWt/100 kilometer. Mens 450+ var nede i 14-15 kWt/100 kilometer. Begge deler er imponerende for en luksus-elbil på 2,4-2,5 tonn.

Det innebærer også at det er ganske enkelt å komme under oppgitt forbruk (som varierer avhengig av utstyr og spesifikasjoner). Rekkevidden skal det dermed være mulig å ikke bare gjenskape, men overgå, under gode forhold.

– Vi la en enorm innsats i å minske forbruket. Vi så på absolutt alt som bidro til å bruke energi – og kuttet alle plassene vi kunne, forteller en fornøyd Dr. Shagram Hami-Nobari, som vi snakker med på en av pausene under kjøringen. Han har hatt hovedansvaret for å holde forbruket så lavt som mulig.

Det som overrasker mest positivt, er at ikke forbruket skyter i været når vi kommer på motorvei med 100-120 km/t-grenser. Men vi må selvsagt legge til at det blir en annen historie på norske vinterveier.

EQS får rekkevidde på opptil 780 kilometer. Det står det respekt av. Foto: Mercedes-Benz AG

Ingen Tesla-killer

Når det gjelder ytelsene er det selvsagt betydelig forskjell på de to bilene. Toppmodellen er ekstremt rask. Riktignok blir den til dels grundig slått av både Audi e-tron GT, Porsche Taycan og Tesla Model S i en lyskryssduell. Men en EQS har viktigere ting fore, enn å holde på med den slags banaliteter.

450+ har også nok krefter. Du merker forskjellen best når du bikker 70-80 km/t. Da er det naturligvis mindre skyv her, enn i den foreløpige toppmodellen. Men vi tviler på at det finnes mange situasjoner på norske veier der 450+ vil føles undermotorisert.

Siden understellet er justerbart kan du også stramme det opp, om du ønsker det. Men EQS føles aldri helt hjemme, når du presser den gjennom hårnålssvingene. Du kan helt klart kjøre effektivt og raskt, og den føles trygg og stabil. Men leken er den ikke.

Mer relevant enn å dundre rundt som en sportsbil, er det kanskje at luftfjæringen gir deg muligheten til å heve bilen 2,5 centimeter.

Nei – noen ganger bør du ikke bruke mobilen

Kommer versting-utgave

Og om du virkelig må ha sportslighet, så kan vi glede deg med at vi har fått se AMG-utgaven, allerede. EQS 53 AMG. Men før vi fikk lov til det, måtte vi legge fra oss kamera og mobiler – og signere en taushetserklæring. Det vi kan si, er at den avdukes i september – og får opptil 761 hestekrefter. Hold på hatten!

Når det gjelder bremsene føles de litt myke – og noen ganger lurer jeg på om det er regenerering eller faktisk bremsing som skjer. Pedalen lugger litt når den brukes forsiktig.

Men siden man av fullstendig absurde grunner har valgt å varsle alt av veiarbeid i Sveits med fareskiltet omtrent 0,1 meter fra der kjørefeltet plutselig er sperret av en gravemaskin, fikk jeg testet ut at de fungerer som de skal når du virkelig trenger dem.

Bagasjerommet er digert – med volum på 610 liter. Men setene foldes ned 60/40 i stedet for 40/20/40. Den er klargjort for takstativ/skiboks – og får hengerfeste som kan trekke 750 kilo.

– You want to pull a trailer – with an EQS?

En annen viktig nyhet er plassen. Den er enorm! Bilen er 5,22 meter lang, altså diger. I tillegg frigjør den elektriske drivlinjen en hel del innvendig plass. Ikke til en frunk, riktignok. Panseret får du rett og slett ikke lov å åpne.

Men bagasjerommet er på rause 610 liter. Legger du ned baksetene (60/40 – ikke 40/20/40), øker det til 1.770 liter. Det er mulighet for takboks, også – og hengerfeste! Men tro ikke at du kan trekke en diger luksuscampingvogn med EQS. Maksvekt er 750 kilo. Ekspertene her nede i Sveits ser de bare dumt på meg når jeg spør om dette med hengervekt.

- Why? You want to pull a trailer – with an EQS??

En direktørbil med henger – det klinger liksom ikke riktig i Tyskland. Men de sjekker opp – og er nesten overrasket over å kunne fortelle med at hengerfeste er på plass.

Kanskje har de lyttet til norske representanter og gjort det, selv om det virker helt absurd på en slik luksusbil?

EU vil forby salg av bensin- og dieselbiler fra 2035

Lykke til, konkurrenter!

Prisene på EQS er ikke klare, men vær forberedt på rundt millionen som startpris. Vi snakker uansett om bil for de med over middels høyt bilbudsjett – og langt over middels høye krav til produktet de skal kjøpe.

Dessuten finnes det per nå ingen direkte konkurrenter. Vi vet at det kommer. Men med denne bilen har ikke Mercedes tenkt å gjøre det lett å komme litt sent til festen.

PS: Etterhvert kommer EQS med selvkjørende kjøring på nivå 3. Det mener Mercedes de blir først i verden med. Vi har testet det, også. Men om det i en egen artikkel, kommer snart.

Dette er Mercedes helt nye elbil og flaggskip: EQS. Den tyske premiumbil-produsenten slår virkelig på stortromma, og sier dette er tiårets viktigste bil for dem. Broom er blant de aller første i verden som får kjøre den. Her er målestokken, folkens. Skal du lage luksuselbil, er det denne du må prøve å slå. Lykke til med det! Foto: Mercedes-Benz AG

Mercedes EQS 450+ / 580 4Matic Effekt og ytelser: 0-100 km/t / Toppfart: 450+: 6,1 sek / 210 km/t 580 4Matic: 4,3 sek. / 210 km/t Batteri, lading og forbruk: Batteri: 107,8 kWt Forbruk: 450+: 15,7-20,4 kWt / 100 km 580 4Matic: 17,4-21,8 kWt Hurtiglading: 200 kW Ombordlader: 11 / 22 kW Mål og vekt: Lengde x bredde x høyde: 521 x 192 x 152 cm Bagasjerom: 610 / 1.770 liter Hengervekt: 750 kg / Taklast: 70 kg Vekt: 450+: 2.945 - 3.025 kg 580 4Matic: 3.060 - 3.135 kg Pris:

Ikke klar enda. Levering fra september/oktober

