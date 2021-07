Kan ha vært nærmest meteoren

Geir Jakobsen og Kristin Grønnes var på tur i Finnemarka i Viken da de ble vitne til at en meteor slo ned i området de befant seg i.

Ifølge Norsk meteornettverk kan de ha vært noen av de nærmeste meteorens nedslagssted.

– Det var jo en sjokkerende opplevelse, sier Jakobsen til TV 2.

Skulle se på fullmånen

Jakobsen og Grønnes skulle på tur for å se på fullmånen, og hadde akkurat lagt seg ned i hengekøyene for å sove da himmelen lyste opp.

– Akkurat idet vi la oss oppi, så kom det et vanvittig lys over oss. Vi skjønte jo ikke hva dette var. Da lyset forsvant etter en stund, lå det igjen en sånn lysende grønn ring rett over oss, sier Grønnes.

De forklarer at det kom tre høye drønn og at det ristet i trærne og alt rundt dem.

– Det veldig kraftige lysglimtet var som et kraftig blits-lys nesten. Det føltes veldig nærme. Og også den der vibrerende motorlyden etterpå som gjorde at det ristet i hengekøya og trærne, sier Jakobsen.

HENGEKØYE: Grønnes og Jakobsen så på fullmånen fra hengekøyer da de ble vitne til meteoren. Foto: Mathias Engstrøm Sandstøl

Skal ut og lete

Norsk meteornettverk tok kontakt med dem, ettersom meteoren mest sannsynlig eksploderte rett over der de befant seg. De ble da oppfordret til å lete etter rester av meteoren.

– Det var mye heller der, så da kunne det ligge svarte steiner og sånt der, også litt nærmere mot Tverråsen. Vi gikk litt rundt der i sted, sier Grønnes.

De forklarer at de foreløpig ikke har funnet meteor-rester enda, men at de ikke gir opp så lett.

– Vi har fått et kart fra Norsk meteorittnettverk, så vi vil følge den søkesonen de ga oss. Så kanskje vi er heldige og kan finne noen rester eller noe tegn på at det har vært noe nedslag, sier Jakobsen til TV 2.

Usikkert nedslagspunkt

Norsk meteorittforening sier til TV 2 at de har vært i kontakt med flere som har befunnet seg i området rundt der meteoren hadde nedslag. De mener det kan ta tid før man finner ut nøyaktig hvor den har truffet.

– Det ligger en del arbeid bak kalibreringene som kan gi oss informasjon om hvor nøyaktig denne meteoren har truffet. Vi håper å kunne få noen resultater i løpet av i dag eller morgendagen, sier pressekontakt Vegard Lundby Rekaa til TV 2.

Han forklarer at det er viktig å få ut informasjon til folk i området om hva de eventuelt skal se etter, og at det i første omgang er opp til folk å lete.

– Vi som sitter sentralt i nettverket skal ikke ut og lete enda. Det blir eventuelt når vi har fått en mer nøyaktig beregning på hvor den kan befinne seg.