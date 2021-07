Vålerenga videre etter brennhett byderby

Alt lå til rette for en skikkelig folkefest da det historiske byderbyet ble sparket i gang i den stekende Oslo-varmen for første gang siden 2014.

Lyn - Vålerenga 0-4

Allerede før kampstart fikk man et vitnesbyrd på det intense og historiske rivaloppgjøret mellom Lyn og Vålerenga da om lag hundre supportere barket sammen i et masseslagsmål.

Minst én person skal ha blitt behandlet for hodeskader i forbindelse med tumultene i forkant av cupkampen. En mannlig VIF-tilhenger omtalt av politiet som «risikosupporter» ble etter hvert pågrepet og kjørt i arresten for vold.

– Det er trist. Det skal være trygt å gå på fotballkamp. At selve fotballkampen har litt hat i seg er bra, men ikke utenfor banen og ikke voldelig. Det er ikke bra. Vi kan ikke ha vold i forbindelse med fotball, er VIF-trener Dag-Eilev Fagermos dom etter bråket.

– Dette er cupens store styrke

Til tross for tumultene i forkant av kampen ble det en folkefest på Bislett stadion søndag ettermiddag.

Lokaloppgjøret, som er en av de mest klassiske kampene i norsk fotball, har ikke blitt spilt siden 2014. Lyn, som for tiden spiller i tredjedivisjon, har satt seg som mål å rykke opp til Eliteserien innen 2026.

I første runde av norgesmesterskapet i fotball fikk den gamle storheten det tøft da de endelig fikk måle krefter mot eliteseriemotstander Vålerenga. Blåtrøyene valset over laget fra Oslo vest da de vant 4-0 og tok seg videre i cupen.

– Dette var flott. Det er dette som er cupens store styrke at man setter opp slike oppgjør. Du ser at når Lyn klarer å stable så pass mange folk på beina, da blir det veldig gøy for spillerne, sa Fagermo til TV 2 etter kampslutt.

Kjetil Wæhler, fysisk trener i Lyn, har også savnet oppgjørene mellom de to Oslo-klubbene.

– Det er dette vi savner i Oslo. Jeg tror Lyn og Vålerenga savner hverandre. Forhåpentligvis får vi oppleve dette i Eliteserien igjen, sa den tidligere Lyn- og VIF-helten.

Vålerenga-dominans

Til tross for stygge scener i forkant av kampen, var stemningen god blant de fremmøtte på den ærverdige Bislett-tribunen. For Lyn ble dagens kamp i første runde av cupen den første tellende kampen på nærmere to år.

Gode var også Vålerenga-spillerne som fullstendig dominerte førsteomgangen på det stekende Bislett-gresset.

– Helt forferdelig å spille i, sa VIF-kaptein Jonatan Tollås Nation under pausepraten med NRK.

– Det var veldig varmt og tørt og godt i kjeften etter 10-15 minutter, så det gjorde godt med vannpauser, la VIF-spiss Henrik Udahl til overfor TV 2.

Til tross for det kunne blåtrøyene gå til pause med en betryggende 2-0-ledelse etter mål av Brage Skaret og Henrik Bjørdal.

Kun få minutter ut i andreomgangen mer eller mindre avgjorde Udahl kampen da han sklei inn dagens tredje for eliteserielaget, før Tobias Christensen sørget for dagens fjerde og siste.

Vålerenga er dermed videre til 2. runde i cupen etter 4-0-seieren på Bislett stadion.