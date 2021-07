Tidligere Premier League-stjerne siktet for vold

Den tidligere Manchester City-spilleren Joey Barton er siktet for vold etter angivelig å ha påført en kvinne hodeskade på en bostedsadresse i London.

Siktelsen gjelder en hendelse som skjedde i Kew onsdag 2. juni i år, hvor en kvinne skal ha blitt utsatt for hodeskade.

Barton, som for øyeblikket er manager for League Two-klubben Bristol Rovers, skal møte i Wimbledon-domstolen mandag.

En talsperson for Metropolitan-politiet bekrefter siktelsen mot den kontroversielle eks-fotballspilleren: «Joseph Barton (38) fra Widnes, skal møte for kausjon mandag 26. juli ved Wimbledon-tingretten siktet for overfall ved å slå.», heter det.

Talsmannen for politiet forteller at Londons ambulansetjeneste ikke rykket ut til stedet etter hendelsen, men at Barton ble arrestert samme dag det hele skal ha funnet sted, for så å ha blitt frigitt, skriver The Guardian.

Barton er i ettertid blitt siktet for hendelsen etter at videre etterforskning har blitt gjennomført. Verken klubben eller Barton har kommentert anklagene, skriver Metro.

38-åringen, som er en langvarig innbygger i Kew, gjorde seg kjent som midtbanespiller i Premier League med Manchester City, før han avsluttet spillerkarrieren med Burnley i 2017.

Han tilbragte deretter nesten tre år som manager i Fleetwood Town, før han flyttet til Bristol Rovers tidligere i år.

Dette er ikke første gang den tidligere fotballspilleren har vært i politiets søkelys. Senest i 2019 bekreftet South Yorkshire-politiet at de etterforsket den nåværende manageren for vold mot en managerkollega.

Hendelsen skal ha funnet sted i spillertunellen etter at Bartons Fleetwood tapte 4-2 mot Barnsley i League One.

Barnsley-spiss Cauley Woodrow hevdet den gang på Twitter at Barton gikk til fysisk angrep på managerkollega Daniel Stendel.

– At Fleetwood har en manager som fysisk overfaller en annen manager i tunnelen er motbydelig. Blodet rant fra ansiktet til vår manager. Folk som deg fortjener ikke å være i fotballen, skrev han om situasjonen på Twitter.

I 2012 ble han suspendert i tolv kamper da han som Queens Park Rangers-spiller albuet Carlos Tevez og sparket Sergio Agüero i seriekampen der Manchester City sikret seg Premier League-trofeet på overtid.

I 2008 ble den tidligere midtbanespilleren dømt til fengsel i seks måneder for voldelig oppførsel.