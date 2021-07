Nærmere 100 involvert i masseslagsmål ved Bislett stadion i Oslo

Politiet er ved Bislett stadion i Oslo med store styrker etter å ha fått melding om et masseslagsmål i forbindelse med en fotballkamp på Bislett stadion.

– Vi fikk flere meldinger om et masseslagsmål ved Bislett stadion rundt kvart over 15, og at om lag hundre personer var involvert, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til TV 2.

Søndag klokken 16.15 skal Lyn og Vålerenga møtes i 1. runde i cupen på Bislett stadion, og Hekkelstrand sier at slagsmålet har oppstått mellom folk som var i området i forbindelse med denne kampen.

Han forteller videre at det har blitt kastet bord, stoler og nødbluss mellom supporterne på stedet.

En person blir behandlet av helsepersonell, etter å ha fått skader i hodet som følge av slagsmålet. Hekkelstrand sier at personen er bevisst.

TV 2s reporter på stedet sier at den skadde ble fraktet bort fra stedet i ambulanse. Han forteller også at supporterne kastet glassflasker og bluss mot hverandre i Bislettkrysset.

– Vi har kontroll på stedet nå, og er der med store styrker. Vi har separert gruppen i to fraksjoner, en tilhørende Lyn, og en tilhørende Vålerenga, sier Hekkelstrand.

Saken oppdateres!