Buss kjørte ut av veien i Kroatia – ti døde og minst 45 til sykehus

Søndag morgen kjørte en buss ut av veien mellom hovedstaden i Kroatia, Zagreb, og den serbiske grensen.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

Som følge av ulykken, er det bekreftet ti omkomne og minst 45 skadde.

– Noen av dem alvorlige, sa myndighetene ifølge AP.

Politiet sa at bussen var på en vanlig rute fra Tyskland til Kosovos hovedstad Pristina, som ligger sør for Serbia. Årsaken til at bussen har kjørt ut av veien er ikke kjent.

Ifølge nyhetsbyrået skal tjenestemenn ha sagt at bussen hadde 67 passasjerer om bord.

Den lokale politimesteren Franjo Galic beskriver ulykken som en av de verste ulykkene han noensinne har sett.

De 45 skadde ble overført til sykehus. Sykehussjef Josip Samardzic sa at åtte personer hadde alvorlige skader.

Den kroatiske statsministeren Andrej Plenkovic har uttrykt sine kondolanser til de pårørende.

– Vi håper de skadde vil komme seg, twitret Plenkovic.