Ruud med ny triumf - tok sin andre strake ATP-tittel

Den norske tennisstjernens triumfferd fortsetter. Etter å ha vunnet Swedish Open i Båstad i forrige uke, fulgte Ruud opp med å vinne Swiss Open. Nordmannen slo den 155. rankede franskmannen Hugo Gaston 2-0 (6-3, 6-2).

Dette er fjerde gang Ruud vinner en ATP-turnering.

– Det var tøft. I løpet av disse to ukene var dette definitivt den tøffeste kampen. Hugo spiller veldig raskt og man kommer ut av rytmen. Han hadde mange sjanser og mange breakballer, så jeg måtte være på mitt beste, sier Ruud til arrangøren.

– Hvis man vil vinne en turnering, må man slå mange gode spillere på veien. Jeg har spilt mange tøffe kamper her. Jeg føler jeg har spilt bra i alle kamper mot gode motstandere.

Den norske 22-åringen fikk også skryt av sin finalemotstander.

– Du spilte uvirkelig, sa Gaston til Ruud etter kampen.

Fikk publikum til å le da han takket kjæresten

Ruud, som nå har vunnet tre turneringer i 2021, benyttet også seiersintervjuet til å takke kjæresten Maria Galligani som fulgte kampen fra tribunen.

– Teamet mitt gjør en utrolig jobb. De har gjort det i mange år nå og denne uken. Det er mange folk involvert som gjør alt de kan for at jeg kan få spille tennis. Min familie er involvert og min vakre kjæreste har vært med meg i mange uker nå. Jeg håper du ikke er lei av meg ennå, og at du kan være med i mange uker fremover, sa Ruud til stor latter fra publikum.

NOE TIL PEISHYLLEN: Ruud fikk et stilig trofé etter seieren i Swiss Open. Foto: Valentin Flauraud

Mange jevne games

Ruud fikk flere breakballer mot seg allerede i det første gamet, men nordmannen klarte likevel å serve inn til 1-0. Det samme gjentok seg i det tredje gamet, men også der hentet Ruud seg inn igjen.

I det fjerde gamet var det Ruud sin tur til å kunne bryte, og 22-åringen tok vare på muligheten. Dermed hadde nordmannen overtaket, men i neste game brøt Gaston tilbake. Like etter svarte den formsterke Snarøya-gutten med å bryte til 4-2. Det var grunnlaget Ruud trengte for å vinne førstesettet 6-3.

I det andre settet viste nordmannen frem sin råsterke forehand utallige ganger, og den franske unggutten måtte kjempe knallhardt for å henge med. Ruud brøt i det tredje, og var dermed på god vei mot seieren.

I et skikkelig maratongame klarte Ruud til slutt å bryte igjen til 5-2. Nordmannen kunne dermed serve inn finaleseieren med 6-2 i det andre settet.

Vinner 450.000

Turneringsseieren gjør at Ruud kan innkassere en pengesum på omtrent 450.000 norske kroner.

De 250 ATP-poengene han får gjør også at nordmannen har muligheten til å klatre på verdensrankingen og øker sjansene for at han kan spille seg inn blant de åtte spillerne som får delta i ATP-tourfinalen i Torino senere i år.

I neste uke skal 14. rankede Ruud spille en ny grusturnering i østerrikske Kitzbühel. Der nådde han semifinalen i 2019. Også det er en ATP 250-turnering.