Sensasjonelt østerriksk gull – van Vleuten trodde hun vant

Det ble et høydramatisk landeveisritt for kvinnene søndag. Østerrikske Anna Kiesenhofer, som egentlig la opp i 2017, vant, noe Annemiek van Vleuten ikke hadde fått med seg. Den nederlandske stjernen strakk i stedet hendene i været og jublet for det hun trodde var gull.