Norsk pangåpning på OL – knuste Sør-Korea

Norge - Sør-Korea 39-27

Etter en litt treg start, med fire minutter uten nettkjenning, dominerte de norske jentene første omgang totalt. Etter ti minutter var Norge oppe i en 8-3-ledelse, og derfra og ut så ikke de norske jentene seg tilbake.

Anført av strekspiller Kari Brattset Dale, som scoret seks mål i første omgang, og en god Silje Solberg i det norske buret, rykket de norske jentene fra de sørkoreanske jentene og gikk til pause med en komfortabel 18-10-ledelse.

– Norge har spilt en ganske perfekt første omgang, konkluderte Eurosport-ekspert Ole Gustav Gjekstad i pausen.

Og hvis den første omgangen var tilnærmet perfekt, var ikke den andre spesielt mye dårligere. De norske jentene fortsatte å herje med sørkoreanerne, og fortsatte å øke ledelsen utover i omgangen.

Norge ga seg ikke før 39 baller hadde truffet nettet bak den sørkoreanske keeperen. Dermed fikk Norge en best mulig start på mesterskapet.

– Vanvittig gøy

Brattset Dale ble Norges toppscorer med elleve nettkjenninger.

– For meg ble det en veldig begivenhetsrik kamp fremover. Jeg får utrolig mye baller å jobbe med, jentene skaper vanvittig mye rom og det er gøy å være linjespiller på sånne kamper. Bakover sitter det stort sett gjennom kampen, men der har vi litt å gå på, sier hun til TV 2.

– Ekstremt stolt!

Camilla Herrem var i fyr og flamme etter seiren.

– Jeg er ekstremt stolt over det vi får til her i dag. Jeg synes måten vi står bakover og måten Silje står i mål – hun står jo som en gudinne i dag! At vi scorer 39 mål i en kamp mot Sør-Korea hadde jeg ikke trodd i min villeste fantasi.

– Alle har trippa litt i hele dag og man har gått rundt og ventet på denne spennende kampen i lang tid nå. Jeg er så stolt over hva vi fikk til i dag, det må jeg si. Herremann, forsetter hun.

– Skal holde beina på jorda

Også landslagssjefen var naturlig nok fornøyd etter kampen. Han er likevel klar på at dette sørkoreanske laget ikke er en god målestokk.

– Det er litt vanskelig å vite hvor bra dette koreanske laget var. Det kommer garantert tøffere forsvar og mer fysikk i tiden fremover.Det overrasker meg at de ikke kjørte tøffere tempo og var med nådeløse på det. De var veldig svingende. Det var uvanlig. Jeg tror i og med at de har vært i Korea hele tiden så tror jeg de mangler litt internasjonal matching, sier Hergeirsson til TV 2.

– Vi leverer solid forsvar- og målvaktsspill fra start. Gode kontringer. Vi styrte tempoet og det var gode angrepskombinasjoner. Vi brukte Kari veldig godt, slår han fast.

Han er imidlertid klar på at de norske jentene ikke tar av av den grunn.

– Man dømmer ikke et mesterskap etter første kamp, verken om man har vunnet eller tapt. Så vi skal holde beina på jorda og forberede oss godt til neste kamp, sier den sindige islendingen.

Landslagssjefen får støtte fra TV 2-ekspert Bent Svele.

– Det er en solid gjennomføring. Vi får bekreftet at de er på rett vei, og at jobben de har gjort inn mot OL holder. Jeg er imponert over farten i laget og samspillet, sier Svele.

– Deilig

Mens Brattset Dale var den fremste norske spilleren framover i banen, leverte Silje Solberg en strålende kamp mellom stengene. Keeperen fikk karakteren ni på TV 2-ekspert Bent Sveles spillerbørs.

– Det var utrolig moro å spille og deilig å få en så god start fra hele laget i en OL-åpningen. Jeg synes vi gjør en utrolig god jobb, sier hun til TV 2.

Hun var også fornøyd med egen innsats.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg redder mye fra nært hold og det er ikke gitt i en sånn kamp.

– Det er egentlig altavgjørende. Det er veldig viktig å få selvtillit og føle seg trygg fra start. Som målvakt er det kanskje spesielt viktig å få en god balanse, og lese skuddene bra sammen med forsvaret, sier en fornøyd norsk keeper.

De norske jentene møter Angola i deres neste kamp onsdag.