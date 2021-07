Wenche (56) hørte det smalt i huset: – Var klar for å ringe politiet

Wenche Jensen (56) fra Korgstadelva i Drammen ante fred og ingen fare da det plutselig buldret i hele huset hennes natt til søndag.

– Jeg satt med ryggen ut mot verandaen og så på TV da det plutselig buldret noe voldsomt under meg. Det smalt skikkelig, sier Jensen til TV 2.

BULDRET I HUSET: Wenche Jensen skjønte ingenting da det plutselig smalt i huset hennes natt til søndag. Foto: Privat

Hun forteller at tanken om torden slo henne, men siden det smalt så voldsomt var hun skråsikker på at en bil hadde kjørt inn i husveggen hennes.

– Jeg løp ut på verandaen for jeg var helt sikker på at noen hadde fyllekjørt inn i huset mitt. Jeg var klar for å ringe politiet, fortsetter hun og ler av det i ettertid.

– Spennende å oppleve

Da Jensen kom ut på verandaen forstod hun svært lite. Det var verken bil i veggen eller tordenbyger over huset.

– Det var veldig spesielt. Jeg gikk inn igjen fra verandaen og lot døren stå åpen og slo meg til ro med at det kunne vært tordenbyger likevel, sier hun.

Da Jensen senere på natten sjekket nyhetsmedier forstod hun raskt hva hun hadde vitnet til.

– Jeg er helt sikker på at det var den meteoren. Broren min som bor i Sarpsborg hadde ikke hørt noe buldring, men kun sett et voldsom lysglimt. Det var ganske spennende å oppleve, sier hun.

– Så jeg gikk jo ut og kikket hele tiden, for jeg trodde kanskje det skulle komme mer, sier hun og ler.

Lette etter båter i nød

Nødetatene fikk inn svært mange meldinger om samme hendelse fra folk sør i landet natt til søndag, og astronomer har nå bekreftet at det som er observert må ha vært en meteor.



Frøydis Rui-Rahman var sammen med noen venner på Brannøya i Asker da en meteor traff atmosfæren rundt klokken 01.00 i natt.

– Det var et vanvittig blågrønt lys og et smell, da begynte vi å lete etter båter i nød, forteller hun til TV 2.

Frøydis Rui-Rahman fikk se meteoren natt til søndag. Foto: Privat

Først trodde vennegjengen nemlig at det var et nødbluss fra en båt, men så dukket det opp en røyksky. Da forsto de hva de vitnet, og en av dem utbrøt:

– Det der er en meteor!



Frøydis forteller at smellet kom like etter lyset, så de tror ikke at det kan ha vært så altfor langt unna der hvor de befant seg.

– De som var inne i huset kjente at det ristet, forteller Rui-Rahman.

– Vi ble stående og se på en stund og snakke om hvor heldige vi var som fikk oppleve det. Det var veldig spennende, jeg skulle ønske ungene fikk sett det, at de ikke hadde lagt seg, fortsetter hun.

Her kommer meteoren i full fart

Trodde det var en bombe

Jane Ødegaard var på en kolonihytte på Solvang i Oslo sammen med sin mann i natt. Rundt klokken 01 oppdaget de et rart lys.

Hytten til Jane Ødegaard og Omar Alvin Pettersen ristet da meteoren traff bakken i natt. Foto: Privat

– Det så ut som om noen drev med lommelykt eller blits, forteller Ødegaard.

Paret diskuterte hva som hadde skjedd i rundt et minutt før smellet dukket opp og det ristet i hytten. De sjekket en lynnedslag-app, men oppdaget snart at himmelen var fullstendig skyfri.

– Da trodde vi det var en bombe. Smellet var så rart, sier Ødegaard.