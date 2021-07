Tuftes trøst til triste kamerater: – For meg var det viktig å si

Det var en nedstemt norsk gjeng som steg ut av firerbåten etter å ha blitt knust også i oppsamlingsheatet under OL i Tokyo.

Det var ikke bare en, men fire OL-drømmer som brast på en gang. På guttene kunne det nesten virke som om det også firedoblet smerten. For alle hadde minst en tåre i øyekroken, selv da de 40 minutter etterpå pliktoppfyllende møtte pressen.

For det var ikke vanskelig å se smerten, selv med de som beholdt solbrillene på. Olaf Tufte klarte ikke å holde tårene tilbake. Kjent som et følelsesmenneske, men også en som har vært med på mye. Når han ror B-finalen onsdag setter det punktum for en olympisk karriere med syv leker, to gull, en sølv og en bronse.

Tok vare på de andre

Erik Solbakken, Martin Helseth og Oscar Helvig er på en annen plass. Tufte sa selv at han ville kickstarte deres olympiske karrierer med å hjelpe de til en finale. Når det ikke gikk, var den store mesteren først og fremst opptatt av å ta vare på de andre.

Det samtidig som han hadde det inderlig vondt selv.

TRØST FRA SJEFEN: Olaf Tufte gir noen gode ord etter målgang. Foto: Lise Åserud

– Jeg tok meg ekstra tid med alle guttene. Jeg er opptatt av å ta vare på dem. De er som brødrene mine. Jeg vet at guttene føler på skyldfølelslse, men de har gjort jobben sin, sier Tufte som er klar på at han føler skyldfølelse selv.

– Jeg føler veldig på det. Jeg har vært beinhard, jeg har vært kommandant, jeg har vært sheriff, far og bror. Jeg har vært alt mulig i alle mulige setninger for å prøve å forme dette til akkurat det vi møter nå. Da kan man stille spørsmålet om jeg har lykkes eller ikke. Akkurat nå føles det som om jeg har bommet på det.

Tårevått

Erik Solbakken klarer ikke legge skjul på at han har det tungt når han snakker med TV 2.

– Alle kjenner på sitt ansvar for å få det til å funke, får han frem før han må stoppe.

Han tar et dypt åndedrett, mens en tåre triller nedover kinnet og forsvinner inn under munnbindet, og fortsetter:

– Olaf er flink til å backe og hjelper oss gjennom det. Vi prøver å stå sammen som et lag, men det er vanskelig å takle dette uansett.

– Hva sier han til dere?

– Han sier vel at vi har gjort det vi skulle frem til nå. At det er vanskelig å takle at vi ikke får til det vi kom for, men vi må stå i det sammen.

Skuffede: Martin Helseth og Olaf Tufe etter målgang. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Ny rolle-kluss

Landslagstrener Kjetil Undset tror Solbakken føler ekstra på det, fordi han ble flyttet inn i «stroke»-rollen på laget ganske nylig. Altså den som skal styre rytmen til laget.

– Det er naturlig at man føler litt ekstra ansvar når man er stroke og skal kjøre rytmen. Hvis man ikke føler man lykkes, så føler man litt ekstra på det ansvaret og det gjør det ekstra tungt, sier Undset.

Selv om Solbakken selv mener det ville vært like tungt uansett, er også Tufte inne på de tankene.

– Han har fått stroke-setet servert i fanget bare noen uker før OL. Det er tøffere enn det mange tror å skulle sitte på start i Olympiske leker og lede et mannskap, sier superveteranen.

– Han gjorde en fantastisk jobb som han har gjort hele veien. For meg var det viktig å fortelle at han gjorde alt han kunne. Han har vært en fantastisk god stroke de ukene han har sittet der.

UTE AV OL: Den norske dobbeltfireren. Foto: Carl Sandin / BILDBYRÅN

Nå går det ubønnhørlig mot slutten. Både for OL-deltagelsen og for Olaf Tufte. Det ble ingen drømmeavslutning, men respekten fra lagkameratene har han.

– Jeg kan si at det har vært tre fantastiske år i båt med han. Han er raus på å dele og flink til å støtte. Det har vært tre tøffe, men veldig lærerike år, sier Erik Solbakken.