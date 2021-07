Fotballryktene: – Liverpool fikk bud avslått på EM-helt

Her er søndagens fotballrykter!

Både Arsenal, Tottenham og Everton vurderer å hente Joaquin Correa fra Lazio. 26-åringen er forventet å forlate Lazio i sommer, skriver Corriere dello Sport.

Manchester United vurderer å selge Anthony Martial i sommer, ifølge Daily Star. Tottenham skal være interesserte.

Federico Chiesa var en del av det italienske laget som vant EM i sommer. Nå skriver Repubblica at Juventus har avslått et Liverpool-bud på i overkant av én milliard for 23-åringen.

Ole Gunnar Solskjær ønsker å beholde Paul Pogba, til tross for interesse fra PSG, melder Manchester Evening News. Nordmannen sa etter gårsdagens treningskamp mot QPR at Pogba forbereder seg på sesongen i Manchester United.

Arsenal håper å bekrefte signeringen av midtstopper Ben White i løpet av de nærmeste dagene. 23-åringen kommer fra Brighton for 600 millioner kroner, skriver Daily Mail.

The Gunners ser også på mulighetene for å hente Sveits- og Borussia Dortmund-midtbanespiller Denis Zakara, skriver Mirror.

Crystal Palace nærmer seg en avtale verdt snaue 250 millioner kroner for danske Joachim Andersen, melder Daily Mail. 25-åringen imponerte på lån i Fulham forrige sesong, til tross for at klubben rykket ned. Også Schalke-midtstopper Ozan Kabak, som var på utlån til Liverpool andre halvdel av forrige sesong, kan være på vei til Palace.

Nyopprykkede Watford har fått avvist et bud på Blackburns Adam Armstrong. Watford har tilbudt Blackburn 182 millioner kroner for spissen, men Blackburn ønsker seg nærmere 300.