Borch overlegen i kvartfinalen

Det var en jevn start på kvartfinale-heatet, men Kjetil Borch lå tidlig i front av feltet og var nummer to etter passering 500 meter, bak grekeren Stefanos Douskos. De to lå side om side etter både 1000, men da satte Borch opp tempoet, og i mål var han komfortabelt foran Douskos, som tok andreplassen i heatet. Borch rodde inn på tiden 7.10,97, og er klar for semifinale.



På grunn av en tyfon ble kvartfinale-heatet flyttet fra mandag til søndag. Den samme tyfonen gjør at det er det usikkert når semifinalen skal gjennomføres.