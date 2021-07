OL-svømmer forsvarer valget om å være uvaksinert

Nylig ble det en liten mediestorm i hjemlandet da Andrew bekreftet at han kom til å delta i Tokyo-lekene uten å være vaksinert. Han er antatt å være den eneste blant USAs 52 OL-svømmere som ikke er beskyttet mot covid-19.

Det fikk en kommentator i US Today til å kalle 22-åringen «egoistisk». Og i sosiale medier ble det en feide mellom nåværende og tidligere OL-utøvere.

– Jeg visste at det kom til smelle idet jeg svarte på det spørsmålet, men jeg var forberedt på det. For meg er det viktig å stå for det jeg tror på, sier Andrew.

Allerede i januar gjorde svømmeren det klart at han ikke ville ta en koronavaksine. Det ble begrunnet med at han hadde vært smittet og fått naturlig immunitet mot viruset.

– Det er ikke slik at jeg er vaksinemotstander. Jeg ble vaksinert mot ulike ting da jeg var yngre. Men her snakker vi om en vaksine som ikke har vært på markedet lenge, og jeg aner ikke hvordan den vil påvirke kroppen min. Jeg vil heller ta sjansen på ikke å ta den før mine viktigste uker i karrieren, forklarer Andrew overfor San Diego Union-Tribune.

Han er ikke alene om å være uvaksinert i USA-troppen. Den amerikanske laglegen har uttalt at rundt 83 prosent av utøverne har tatt vaksinen. Det vil si at rundt 100 i laget ikke har gjort det.

I OL er det antatt at et sted mellom 2000 og 3000 utøvere vil konkurrere uten å være vaksinert mot korona. Det er 11.000 som deltar i lekene.

