Ikke vunnet siden 1997: – Det er revansjetid

Tidligere landslagsmålvakt og nåværende målvaktstrener Steinar Ege var med da Norge slo Spania sist: 26.november 1997.

– Jeg husker ingenting fra den kampen. Det sier alt om hvor lang tid det har gått, forteller Ege.

Revansjetid

Senest i VM i Egypt tapte håndballgutta mot de regjerende europamesterne Spania.

– Vi føler selv at det er revansjetid. Det er det ingen tvil om. Vi møter litt av det samme forsvaret som mot Brasil: de kommer høyt. Så vi må sørge for at vi får spilt litt renere, men det blir tøft, sa Christian Berge etter åpningskampen mot Brasil.

– Det er et lag med ekstrem rutine med et meget bra forsvar og bra kontraspill, men vi er enda bedre forberedt og har en ekstrem revansjelyst, forteller Kristian Bjørnsen.

Berge tror på en jevn kamp mot spanjolene og ønsker å spille mer syv mot seks i angrep mot det offensive forsvaret.

– Risken med å spille syv mot seks er at hvis vi bommer på gode sjanser, så får vi den rett i retur. Men vi er produktive og kommer til gode sjanser, sier Berge.

En joker

Et nytt ess i ermet for håndballgutta er erstatteren til Gøran Johannessen: Simen Holand Pettersen.

– Det er synd at Gøran fikk den skaden han fikk. Det var jeg også forberedt på siden han har slitt i fem-seks måneder. Jeg er klar og skal gripe den muligheten, forteller Holand Pettersen.

Tidligere har Christian Berge omtalt skuddet til Holand Pettersen som «et av de råeste han har sett». På spørsmål om hvordan har har trent opp skuddet, svarer 23-åringen følgende:

– Jeg har ingen god forklaring på skuddet. Jeg tror det er en del genetisk og bra med styrketrening.

Men på tampen av pressekonferanser bryter Christian Berge inn.

– Jeg har svaret. Da han spilte i Sandefjord, leverte han 20 skudd hver kamp, Da blir du god til slutt, forteller Berge.

– Så du var litt egoistisk på banen som barn?

– Ja, jeg var kanskje det. Så hadde jeg også en far som var trener og piska meg litt. Det er ingen tvil om det, sier Holand Pettersen som er sønn av tidligere landslagsspiller- og trener Gunnar Pettersen.