Skuffet gullhåp: – Vil jo at de andre skal få heteslag

Siden Tokyo ble tildelt lekene har klimaet i den japanske hovedstaden, og særlig temperaturen, vært et tema blant norske utøvere som primært konkurrerer utendørs.

Hvordan takler man det best når gradestokken kryper opp mot 40 og luftfuktigheten er høy?

For utholdenhetsutøvere dreier det seg om akklimatisering: Trening i varmerom, treningsleirer på varme steder, forsking på hvor mye og hva man bør drikke for å erstatte væsketap og ikke minst hvordan regulere aktiviteten for å være optimalt forberedt. For sandvolleyballgutta har magnesium på armene for å unngå svette-problemer vært ett tiltak.

De norske triatletene er kjent for ikke å etterlate noe til tilfeldighetene. Derfor var det ikke ideelt når den planlagte treningsleiren rett i forkant av OL måtte flyttes som følge av korona-innstrammingen i Japan.

Uheldige med været

Selve flyttingen til Miyazaki, i samarbeid med det japanske forbundet, skulle vise seg å gå bra. Med ett unntak.

– Selve stedet og fasilitene har vært utrolig bra. Vi var litt uheldig med været, vi kom der for å trene i varmere temperatur enn det ville være her her og så hadde vi en uke med regn, lyn, torden dårlig vær, sier Norges gullhåp Kristian Blummenfelt.

– Ut fra hva jeg hører, så er det ingen som har hatt bedre forhold enn oss på «precamp», sier landslagssjef Arild Tveiten.

– Vi har kunnet bevege oss tilnærmet fritt, løpt og syklet når og hvor vi ville. Vi har kjørt konkurransespesifikke økter der lokalbefolkningen har hjulpet til med skiftesoner, stengt veiene og hatt løypevakter. Det er egentlig utrolig. Det eneste å sette fingeren på var at det var litt kaldere enn ventet, men det er alt.

Det er varmt i Tokyo, men også her er det i den lavere enden av skalaen for hva som er vanlig på denne årstiden.

Bakvendtland

Men der de fleste er takknemlige for at det med bare 30-33 grader er kaldere i OL-byen enn de mest drastiske prognosene er de norske triatletene misfornøyde. De mener det er for kaldt.

De stuper i vannet 06.30 mandag morgen lokal tid.

– Det blir ikke de ekstreme forholdene vi hadde håpet med tanke på varme. Ideelt sett skulle vi lirket opp mot kanselleringstemperatur, sier Kristian Blummenfelt, Norges største gullhåp.

Han får støtte av lagkamerat og outsider Casper Stornes.

– Det burde vært varmere. Vi har gjort en ganske god forberedelse på varme. Det kunne vi hatt nytte av. Helst burde temperaturen vært helt på grensen.

– Det er det vi har trent på og prøvd å få varmen til å bli vår styrke. At vi skulle være bedre forberedt enn de andre. Egentlig er det jo ikke for kaldt, men man har jo lyst til at de andre skal få heteslag, hvis de ikke har gjort den forberedelsen de burde, supplementerer Blummenfelt.

Selv om det var kaldere enn ventet i Miyazaki, så stoppet ikke triatletene med varmeforberedelser. Et ad-hoc varmerom ble opprettet, med varmeovner på full guffe, mens Blummenfelt, Stornes, Gustav Iden og Lotte Miler syklet og løp inne. Svømmingen foregikk i et basseng på 28 grader.

– Jeg føler at vi fikk gjort det vi skulle av varmetrening. Vi har ikke tapt noe, tror jeg, sier Casper Stornes.

I FOKUS: Casper Stornes. Foto: Heiko Junge

Skuffet om det ikke blir medalje

I tillegg til treningen har laget utviklet en spesiell drakt som fungerer bedre i varmen enn tidligere drakter.

Men det er langt fra den eneste grunnen til å være optimistiske, ifølge landslagssjefen.

– Status er at hele forberedelsene til OL, hele treningsleiren i forkant og siste precamp har vært 100 prosent. Ingen skjær i sjøen. Vi har fått gjort alt det vi ønsker å gjøre, når vi ønsket å gjøre det. Jeg tør påstå at at alle er i sitt livs form. Vi er veldig sikre på at vi kunne ikke gjort noe annet, noe bedre.

– Målet om medalje gjelder fortsatt. Jeg blir skuffet om vi ikke klarer det.