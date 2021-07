Flere biler tatt av flom i belgisk by

Den lange rekken med biler blokkerer ifølge avisen Le Soir et veikryss i byen Dinant, som ligger i provinsen Namur, sør i Belgia.

Nog meer beelden uit Dinant, een sterke stroming zet de straten opnieuw onder water#wateroverlast #inondations



🎥 Nancy Deville pic.twitter.com/RwKgvLwVvx — Meteo Reni - Het weer in België (@HetweerinBelgie) July 24, 2021

Flere hus har blitt evakuert i provinsen, etter at det lørdag ettermiddag har regnet kraftig i området.

I byen Dinant har vannstanden steget til halvannen meter. Det er også forventet at regnværet vil fortsette søndag morgen.

– Jeg har bodd i Dinant i 57 år, og jeg har aldri sett noe lignende, sier byens tidligere borgermester, Richard Fournaux, ifølge Le Soir.

Oversvømmelse

Også provinsen Vallonsk Brabant, nord for Namur, har måttet tåle store mengder regn, lørdag.

Flere av gatene i området Baisy-Thy, utenfor byen Genappe i Vallonsk Brabant, ble oversvømt av flommen, lørdag.

I Belgia har 36 personer mistet livet og syv personer er fremdeles savnet, som følge av flommene som har preget landet og flere andre land i Mellom-Europa de siste ukene.

Mer flom i Tyskland

Nye regnmengder skaper også uro vest i Tyskland, bare dager etter at uværet førte til flommer som kostet minst 179 personer livet i landet.



Leder for nødetatene i regionen, Begona Hermann, sier at værmeldingene viser at enkelte områder kan få kraftige byger og storm, og mellom 30 og 40 liter regn per kvadratmeter.



OPPRYDDING: Mer regn er på vei til flere av de flomrammede områdene i Tyskland. Her ryddes det opp etter flommen som rammet tidligere i måneden i Bad Münstereifel Foto: Roberto Pfeil / DPA / AP / NTB.

Innbyggerne har fått tilbud om evakuering i flere av områdene som allerede er hardt rammet av flom.



– Folk må selv ta avgjørelsen, sier Hermann, som understreker at de varslede regnbygene ikke ventes å bli like lille som de som rammet tidligere i måneden.



Samtidig påpeker hun at kloakk og avløpssystemene fortsatt er ute av stand, noe som betyr at de kanskje ikke kan håndtere nytt regnvær særlig bra.