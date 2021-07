Tror knapt hva han har vært med på: – Det er helt sykt

TOKYO: Etter sliteseieren mot Australia i åpningskampen var det to lettede sandvolleyball-stjerner i Anders Mol og Christian Sørum som møtte den ventende norske pressen utenfor Shiokaze Park.

For oppgjøret mot den antatte gruppejumboen Australia (Chris McHugh og Damien Schumann) ble alt annet enn en rusletur i parken. Seier ble det etter 15-13 i det tredje og avgjørende settet.

For den videre gangen i turneringen tror ikke de norske gullfavorittene at den trange starten gjorde noe. Det er ikke alltid de som er best i starten av en turnering som står igjen med gullmedaljen til slutt.

– Optimalt

Anders Mol, som viste tydelige tegn på frustrasjon underveis i kampen, prøvde etterpå å se det mer på den positive siden.

– Det er egentlig optimalt å få en slik kamp, sier han, mens sirissene prøver å overdøve ham i tussmørket.

– Vi må krige og kjenne på at dette ikke blir lett på noen måte. Vi må krige for hver eneste poeng, mot hvert eneste lag. De er ranket som nummer 47 i verden, men det viser hvor høyt nivået er i sandvolleyball. Det blir en krig mot alle lag, og man må virkelig være skjerpet. Det at vi står igjen med seieren er det viktigste.

Men duoen vil ikke høre snakk om at de tok lett på det.

– Nei, jeg tror ikke vi tok for lett på det. Jeg tror vi gir alt uansett, sier Christian Sørum.

Han mener i stedet at forventningen om at verdensenerne skal cruise gjennom i alle turneringer ikke er mulig å leve opp til. De er skapt av en utrolig rekke med resultater siden 2019, der det nærmest har vært umulig å slå dem ut før semifinalen i store turneringer.

– Det vi har fått til frem til nå er egentlig urealistisk, sier Sørum,

– Ser du på turneringer i år, så er det 19 lag som er kommet til semifinale. Det betyr 19 lag som kan vinne turneringer. Det at vi har fått til over så lang tid er helt sykt.

TAKK FOR KAMPEN: Christian Sørum og Anders Mol takker Chris McHugh og Damien Schumann for den overraskende tøffe kampen. Foto: Angela Weiss

– Best i verden

Australske McHugh og Schumann er trolig kunstig langt nede på rankingen. De har ikke spilt utenfor Australia på nesten to sesonger på grunn av korona-pandemien og strenge australske reiseregler.

– Vi er veldig fornøyd med hvordan vi spilte, men å tape suger alltid, sier Schumann, som likevel er full av ros for de norske motstanderne.

– De kan selvsagt vinne hele turneringen. De er det beste laget i verden.

Og den viktigste lærdommen Anders Mol tar med seg?

– Det blir en krig gjennom hele turneringen. Uansett hvem vi spiller mot og vi viser at vi kan vinne slike kamper. Vi tar med oss selvtillit fordi vi viser masse bra, så vi skal ta med oss det i stedet for å ta med oss de dårlige periodene.

Norge møter Spanjolane Herrera/Gavira i sin andre kamp i turneringen på mandag.