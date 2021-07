Sogndal kommune frykter vaksinen beskytter dårlig mot smitte

Sogndal kommune skriver i en pressemelding at kommunens pågående smitteutbrudd gir grunn til å tro at koronavaksinen ikke beskytter godt mot smitte.

Kommunen skriver at kun tre av de 11 som er smittet i det pågående utbruddet i Sogndal er uvaksinerte og at én er fullvaksinert, og at det «gir grunn til å tro at vaksinen gir dårlig vern mot smitte».

– Siden vi nå ser at såpass mange vaksinerte blir smittet, mener vi at det kan være stor fare for at vaksinerte nærkontakter med fritak fra karantenereglene kan bli smittet og smitte andre, står det i pressemeldingen, som er skrevet av kommunelege Jan Ove Tryti.

Kommunen oppfordrer dermed alle, inkludert vaksinerte, til å være obs på smittevernreglene, og til å teste seg dersom man utvikler symptomer.

Avslutningsvis i pressemeldingen skriver kommunen at «vaksinen heldigvis gir godt vern mot alvorlig sykdom».

Utbrudd

Til Bergens Tidende sier kommunelege Jan Ove Tryti at kommunen tror at det er deltavarianten som har spredt seg blant de smittede.

– Vi er interessert i å få stanset dette utbruddet snarest. Derfor er det viktig å få ut informasjon om at også vaksinerte blir smittet, sier Tryti til avisen.

– Beskytter ikke 100 prosent

Overlege i Folkehelseinstituttet, Preben Aavitsland, understreker at man kan bli smittet, selv om man er fullvaksinert.

– Av 1,7 millioner fullvaksinerte, har totalt 529 personer fått påvist smitte så langt. Sånn vil vi nok se en del av fremover fordi disse vaksinene beskytter ikke 100 prosent, de beskytter rundt 90. Selv om man er fullvaksinert kan man bli smittet og få en mild infeksjon.

TRYGG: Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Tror du det er mange som tenker at det ikke er fare for smitte når man er vaksinert?

– Ja, det er nok det. Og på en måte så har de jo rett, fordi det er veldig lite sannsynlig å bli smitta når man er fullvaksinert og i hvert fall lite sannsynlig å bli alvorlig syk. Men 100 prosent sikker er man ikke, svarer overlegen.

Aavitsland sier videre at det «på alle måter» er mye bedre å gå resten av sommeren og høsten i møte som vaksinert, enn uvaksinert.