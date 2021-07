Frustrert Mol klaget i gullfavorittenes sliteseier mot antatt jumbo

Ingen drømmestart for de norske sandvolleyball-gutta.

Mol/Sørum (NOR) - McHugh/Schuman (AUS)

2-1 (21-18, 18-21, 15-13)

TOKYO: Anders Mol og Christian Sørum er store sandvolleyball-favoritter i OL etter å ha dominert sporten de siste sesongene, selv om resultatene de siste månedene ikke har vært tillitvekkende.

Man blir neppe beroliget av det de viste i OLs første gruppespillskamp. Foran tomme tribuner på en i utgangspunktet spektakulær arena i Shiokaze Park, var det noe energifattig over de norske gutta.

Det til tross for at selv de til slutt kjempet seg til en 2-1-seier i sett etter at Anders Mol blokket inn 15-13 i det avgjørende settet.

– Det er så deilig! Om det var pent eller ikke driter jeg i. Det er så digg å vinne de kampene når man har jobbet så hardt. Det er skikkelig deilig! sa en lettet Mol til TV Norge etter kampen.

I et svakt norsk andresett tvang australske Chris McHugh og Schumann, gruppens antatt svakeste lag frem et tredje og avgjørende - i en kamp det var ventet at Norge skulle cruise gjennom.

En frustrert Anders Mol viste tydelig at han ikke var fornøyd med sanden. Han gikk jevnlig rundt og prøvde å jevne den ut, og i en pause klaget han høylydt:

– De irriterer meg de gropene. Man må stokke beina så sykt, kunne man høre ham si på Discoverys direktesending mot slutten av andre sett.

På spørsmål om sanden, svarer australske McHugh slik til TV 2:

– Sanden er lik for alle, man må spille med det som er. Vi har spilt på baner som er mer som sement, mens her var det mykt.

Ingen målestokk

McHugh og Schumann burde ikke være store målestokken for Anders Mol og Christian Sørum, men sandvolleyball-vikingene fikk kjørt seg uventet mye mot beach volley-kenguruene i Tokyos kveldsmulm og mørke.

Australierne har niendeplass i VM som sitt beste resultat fra 2017 og er ranket som nummer 47 i verden. Det er klart svakest i lekenes gruppe A.

Det var derfor noe overraskende at de holdt følge i starten mot de norske verdensenerne. Ved pausen etter 21 spilte poeng var det de gule, grønne og svette som ledet 11-10.

Som mange av de andre norske utøverne i Tokyo har Mol og Sørum gått vitenskapelig til verks for å motvirke effektene av varmen. Ved å smøre inn armene med magnesium skal de unngå svette, og dermed treffen ballen bedre.

Det ga ingen umiddelbar fordel, men etterhvert begynte den norske duoen å male sine australske motstandere i senk. Anders Mol fikk æren av å smashe inn det første settet 21-18.

Lite fungerte

Men om det første settet var tøft, startet det andre svakt. Lite fungerte for Norge. Anders Mol fikk verken blokkene eller smashene til å sitte. Sørum var litt for sen på mottak og slurvete på oppspill, mens australierne utnyttet alle små norske feil.

Plutselig ledet McHugh/Schumann med 12-4. Mol/Sørum klorte noen poeng tilbake, og kom seg helt opp på bare to poeng bak, men måtte se australierne ta settet 21-18.

Dermed ble alt avgjort i det tredje settet. Der var de norske favorittene best.

– Helt sykt. Det er så stor kontrast mellom å vinne og tape denne kampen. Hadde vi tapt, hadde selvtilliten vært på vei ned. Nå er den på vei opp, sa Christian Sørum til TV Norge.