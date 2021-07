Ruud finaleklar etter overbevisende seier

Den norske tennisstjernen fortsetter storformen. 22-åringen er klar for sin andre strake ATP-finale etter et forrykende andresett i semifinalen i Swiss Open. Ruud storspilte og klinket til med 6-0 og dermed 2-0 i sett.

– Det var en tøff kamp, selv om resultatet var klart. Starten var tøff. Han brøt meg i starten, men det hjalp å bryte tilbake med en gang. Det ga selvtillit, sier Ruud til arrangøren i Gstaad.

Jevn start, så tok Ruud fullstendig over

I det jevne førstesettet brøt Ruud på stillingen 5-3. Dermed kunne han serve inn til seier 6-3.

Andresettet begynte strålende for nordmannen da han brøt allerede i første game. Ruud brøt også det tredje gamet og hadde allerede én fot i finalen da han ledet 3-0. Storspillet fortsatte og Ruud vant like greit 6-0, og dermed 2-0 i sett.

I finalen venter den 155. rankede franskmannen Hugo Gaston, som på overraskende vis snudde til seier over 27. rankede Laslo Djere i semien.

– Han er definitivt en tøff motstander. Han har spilt bra her. Jeg må være klar for en tøff kamp. Han er veldig rask spiller. Jeg må være på mitt beste for å ha mulighet, sier Ruud.

Nordmannen benyttet også muligheten til å skryte av Sveits.

– Maten er god. Både osten og sjokoladen, fortalte Ruud som fikk mye latter i respons fra publikum.

Søndagens ATP-finale blir Ruuds sjette i karrieren. 22-åringen står med tre finaleseirer tidligere. Forrige triumf kom i Båstad tidligere denne måneden. Vinneren av finalen får en pengesum på omtrent 450.000 norske kroner.