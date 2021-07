Ble satt på plass av Championship-klubb tre uker før seriestart

QPR - Manchester United 4-2

Ole Gunnar Solskjær og hans reservepregede Manchester United fikk en blytung start på sesongoppkjøringen i deres treningskamp mot Queens Park Rangers lørdag kveld.

De røde djevlene fikk derimot en pangstart på kampen da ungguttene Mason Greenwood og Facundo Pelistri kombinerte fint, før sistnevnte serverte til en tidvis glitrende Jesse Lingard på ett touch. Alene med keeper Dieng satte han ballen sikkert i mål etter to minutter.

Lingard, som har har hatt en strålende vårsesong på utlån for West-Ham forrige sesong, har tiltrukket seg interesse blant flere klubber, men har vært tydelig på at han vil bli i Manchester United for å kjempe om plassen.

Resten av kampen handlet det stort sett om QPR som regelrett ydmyket et reservepreget Manchester United-lag uten profiler som nysigneringen Jadon Sancho og flere andre grunnet deres EM-deltagelse i sommer.

Etter en kjapp utligning av Charlie Austin i førsteomgang, fyrte Championship-klubben på alle sylindre i starten av andre, hvor Moses Odubajo og tomålsscorer London Dykes sørget for tre mål i løpet av syv minutter.

Manchester Uniteds svenske unggutt Anthony Elanga fikk æren av å sette inn en redusering drøyt 17 minutter før slutt, noe som også ble kampens siste i det QPR slo Manchester United 4-2.