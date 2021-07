Lotte (25) trodde hun hadde ødelagt alt: – Jeg tenkte: «Fy søren, så dum du er»

TOKYO: – Jeg syns formen blir bedre og bedre. Jeg vet ikke om det er fordi det jeg får overskudd fordi jeg hviler eller om det er fordi jeg nyter alt rundt meg og setter pris på livet. Jeg vet jeg er kjempeprivilegert som får være her.

Lotte Millers første svar til TV 2 i pressesonen høres ut som det kommer rett fra idrettspsykologi-pensum, men i varmen i Tokyo vitner kroppspråket hennes om at hun mener det.

Smilet er ikke å se, men 25-åringens øyne viser at det sitter løst under munnbindet som alle som har noe med OL å gjøre er påkrevd å bruke.

Nå tør hun drømme om å levere på toppnivå.

– Jeg nyter det og vet at når jeg har det bra mentalt, så har jeg det også bra fysisk.

– På en god dag vil jeg gjerne snike meg inn i topp ti. Det viktigste er at jeg føler at jeg får makset ut det jeg føler jeg kan. Så får det bli det resultatet det blir. Jeg vet at om jeg får ut mitt makspotensial, så kan det bli sykt bra.

Uhell

Men triatleten vet at hun veldig fort ikke kunne ha vært å finne på startpodiet i Odaiba Marine Park. Og hun ville hatt seg selv å takke.

For bare litt over en måned siden måtte hun på sykehuset etter en ulykke på trening. Hun testet aerodynamiske sitteposisjoner på en velodrom i Nederland da det gikk galt.

Det gikk litt for rolig rund en sving, hun klippet av pedalen og gikk med haken først i parketten.

– Det ender ikke godt når man gjør det, sier hun lakonisk.

– Hva tenkte du da det skjedde?

– Da tenkte jeg: «Fy søren, du er så dum at du kan la dette skje. »

Miller pådro seg to brudd i kjeven, og det var en stund frykt for at hun måtte bruke kjevelås.

25-åringen var utrolig nok tilbake i tilnærmet normal trening etter bare en uke.

– Etterhvert tenkte jeg vel egentlig bare at det får bli som det blir. Erfaringsmessig vet jeg at kroppen henter seg greit inn, når man er frisk og rask. Da jeg kjente at det begynte å gå bedre, så kunne jeg nullstille igjen.

Landslagssjef Arild Tveiten er imponert.

– Det er helt utrolig hvor raskt hun hentet seg inn. Hun mistet tre-fire dager med trening, og har siden trent normalt. Det er utrolig, egentlig, sier han til TV 2.

HYDRERER: Kristian Blummenfelt, landslagssjef Arild Tveiten og Lotte Miller i OL-landsbyen. Foto: Heiko Junge

Forventningspress

Han leder et lag der Norge på herresiden har et av verdens klart sterkeste lag, med tre utøvere som på gode dager kan ta medalje i Tokyo. På kvinnesiden er er Miller en ensom svale i Tokyo.

Det er ikke bare sosialt at det er utfordrende. Å være på det norske triatlonlandslaget er for mange synonymt med topplasseringer. På grunn av guttene.

– Noen ganger kjenner jeg at folk forventer at jeg skal vinne løp og ta medaljer, fordi guttene gjør jo det. Men jeg er en litt annen plass i den prosessen. Det er bare å akseptere det, og si til seg selv at man er god nok.

– Lotte er mer av en underdog hos oss, men hun har utviklet seg veldig mye det siste året hun har jobbet med oss. Jeg tror hun kan kjempe om en topp 6-plassering. Det er veldig gøy å ha henne med som en del av laget, roser landslagssjefen som også ønsker seg flere jenter på Millers nivå.

4/5: Triatlonlandslaget fotografert i 2020. Kristian Blummenfelt, Casper Stornes, Gustav Iden og Lotte Miller (t. h.) representerer alle Norge i Tokyo. Stine Dale er også en hardtsatsende triatlet. Foto: Geir Olsen

Vendte hjem

Tveiten nevner spesifikt det siste året fordi Stavanger-jenta før det prøvde lykken hos et privat treningslag fylt med stjerneutøvere.

– Jeg har vært i Danmark siden 2016, og i fjor byttet jeg treningsgruppe og ble med i et privat treningslag. De er på en måte nomader og flytter litt rundt. Seks måneder her og to måneder der. I august i fjor var det Frankrike. Dette laget er et av de beste privatlagene med flere internasjonale utøvere. Det ville jeg teste ut, men det var ikke helt for meg.

– Da hadde jeg en grei backupplan med landslaget. Da var det bare å komme hjem, og jeg ble tatt mot med åpne armer.

Hun nevner flagget på konkurransedrakten som en vesentlig årsak til at det rett og slett fungerer bedre.

– Det er mye mer sammensveiset på landslaget. Her er vi et lag og sammen om det. I den private treningsgruppen så var det hver utøver for seg selv. Der tror jeg den nasjonale følelsen er en kjempeboost. Uansett hva som skjer så er vi på samme team.