Ole Gunnar Solskjær forlenget med Manchester United

Kl. 15.55: Se QPR - Manchester United

– Alle vet hvilke følelser jeg har for denne klubben, og jeg er henrykt over å ha signert ny kontrakt. Dette er en spennende tid for Manchester United, vi har bygget en god tropp med en god balanse mellom unge og erfarne spillere som er sultne etter suksess, sier Solskjær til klubbens hjemmeside.

Nyheten kommer dagen etter at klubben bekreftet signeringen av Jadon Sancho.

– Jeg har et fantastisk trenerteam rundt meg, og vi er klare for å ta neste seg på reisen. Manchester United ønsker å vinne de største og beste trofeene, og det er det vi jobber mot.

– Vi er blitt bedre, både på og av banen, og det vil fortsette de neste sesongen. Jeg ser fram til å gå ut foran et stappfullt Old Trafford og få denne sesongen i gang, fortsetter han.

Solskjær har sittet i sjefsstolen på Old Trafford siden desember 2018, men har fortsatt til gode å ta et trofé som manager for Manchester United. Forrige sesong endte med et skuffende finaletap i Europaligaen. I Premier League ble det andreplass bak byrival Manchester City,

– Er her for å vinne

Og Solskjær er klar på at klubben trenger å vinne troféer.

– Vi er her for å vinne selvfølgelig. Jeg kan ikke si jeg er henrykt over det som har skjedd så langt, for vi har ikke vunnet noe. Men prosessen er i gang og jeg føler stallen er i bedre stand og jeg føler vi nærmer oss noe for hver dag som går. Vi har ikke fått et trofé ennå, men vi er sterkere og føler oss klare for neste ufordring.

– Har jobbet utrettelig

Klubbdirektør Ed Woodward er strålende fornøyd med at nordmannen har signert ny kontrakt.

– Ole og teamet hans har jobbet utrettelig for å legge fundamentet for å få langvarig suksess. Resultatene er blitt mer og mer synlige de to siste sesongene, og vi ser alle frem til å se dette spennende laget utvikle seg videre i årene som kommer, sier Woodward.

Solskjærs første test etter å ha signert ny kontrakt er treningskampen mot QPR. Den ser du på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play fra kl. 15.55.