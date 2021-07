Borgermesteren står midt i sitt eget private drama: – Har ikke tid til å sørge

RECH, TYSKLAND (TV 2): Den tyske landsbyen Rech er rasert etter flommen som tok flere hundre liv i forrige uke. Borgemester og politimann Dominik Gieler leder redningsarbeidet, til tross for at han selv er hardt rammet.

Biler har blitt bøyd i møte med trær, og rester av personlige eiendeler ligger rundt omkring. Det som tidligere var hus, ligger nå strødd utover raserte gater.

En bølge på åtte meter skylte nedover vindistriktet Ahrdalen, og ødeleggelsene den etterlot seg er enorme.

Privat drama

Dominik Gieler er politi og borgemester i landsbyen Rech i Ahrweiler-regionen vest i Tyskland. Flommen har ødelagt landsbyen, og Gieler er ansvarlig for redningsarbeidet.

Samtidig må han bearbeide egne traumer.

– Moren min er fortsatt savnet, sier han til TV 2.

Huset til moren hans er blant de som ble ødelagt av flommen.

– Jeg har ingen store forhåpninger om at hun blir funnet i live, sier han videre.

ULYKKE: Et kjøretøy som har truffet et tre kommer til syne etter at vannet har trukket seg tilbake. Foto: Johannes Morland/TV 2 Les mer SKADER: Rester av hus og en tre i landsbyen Rech. Foto: Johannes Morland/TV 2 Les mer FLOM: Redningsmannskap har passert en bil som har truffet et tre under flommen. Foto: TV 2 Les mer GJØRME: Personlige eiendeler ligger strødd etter flommen. Her er et kamera. Foto: TV 2 Les mer

Kom uventet

I kommunen Mayschoss mistet hver fjerde innbygger hjemmet sitt, ifølge Focus. Borgemester Hubertus Kunz viser frem det som for litt over en uke siden var hjemmet hans. Her er det ikke mulig å fortsette å bo.

– Jeg har mistet huset mitt, og alt jeg eier. Vannet stod helt opp til vinduet i andre etasje, forteller han.

VOLDSOMME KREFTER: En bølge på åtte meter rev med seg det meste da den flommet gjennom Ahrdalen. Foto: Johannes Morland/TV 2

Kunz har tidligere utarbeidet en rapport med tittelen «Kraftig regn og flombeskyttelse», og de hadde forberedt seg på flom med en høyde på 4,2 meter.

Men ingen hadde forventet de enorme vannmengdene som inntraff forrige uke. Byen var dekket av vann med en dybde på nærmere ni meter.

Store områder er fremdeles vanskelig å nå etter ødeleggelsene. Arbeidet med gjenoppbygging av de flomrammede områdene er i gang, men værutsiktene byr stadig på utfordringer.

Får kritikk for håndtering

I kjølvannet av flommen har flere rettet kritikk mot tyske myndigheters varslingssystemer. I Mayschoss ble det ikke slått alarm før flere av innbyggerne måtte evakueres fra takene sine, ifølge Focus.

En ødelagt bro i landsbyen Rech. Helikoptre bistår nå i redningsarbeidet. Foto: Johannes Morland/TV 2

– Med dagens kunnskap burde vi ha evakuert, erkjenner borgemester Kunz.

Han hadde sjekket værmeldingen hyppig mens den forverret seg, men likevel ble det ikke slått alarm før det var for sent.

– Det gikk ikke optimalt, uttalte en av lederne i redningsarbeidet.

Forventer at dødstallene stiger

Det er minst 205 omkomne i området som ble rammet av en voldsom flom forrige uke. Tyskland, Belgia og Nederland ble rammet av uværet.

På fredag var fremdeles over 158 personer meldt savnet i Tyskland, og 176 har omkommet, ifølge CNN. Myndighetene har også uttalt at de tror at de savnede har dødd som følge av flommen.

– Det er veldig sannsynlig at de rammede kan bli funnet, men ikke reddet, sa en talsperson for en frivillig organisasjon som driver med redningsarbeid.

– Utrolig stor vilje til å hjelpe

Borgemester Guiler håper på at flest mulig vil ta del i arbeidet med å bygge opp byen igjen, og sier at han er fornøyd med dugnadsånden til lokalbefolkningen.

– Det er helt utrolig hvor stor vilje folk har til å hjelpe her. De kjører traktorene sine i åtte timer for å komme hit, for så å jobbe i 14 timer uten stopp.

Han forteller også at han finner tid til å sørge over tapet av sin egen mor.

– Når kvelden kommer, så får jeg tid til å tenke.