Nyt sola i sør – neste uke snur det

Over en lengre periode har sola og temperaturene vist seg fra sine beste sider for befolkningen på Sør-Norge. Nå skal været imidlertid gjøre en helomvending.

– Sola og varmen bør nytes i helgen, for fra neste uke snur det for Sør-Norge sin del, sier Lillian Bergheim, vakthavende meteorolog i StormGeo.

Det er et lavtrykk fra Nordsjøen som kommer til å fôre Sør-Norge med fronter i store deler av neste uke.

For temperaturene vil falle drastisk. Med gode temperaturer opp mot 30 grader i Sør-Norge, vil disse falle nærmere ti grader.

Strålende fin helg

Men, for ikke å starte ukens triste nyheter for tidlig, slik blir det deilig været i helgen:

– Store deler av Sør- og Østlandet får veldig fint vær lørdag og søndag. Man kan nyte temperaturer mellom 25 og opp mot 30 grader. Aller varmest blir det i indre deler av Vestlandet. Der finner vi temperaturer som stiger opp mot 30-tallet, sier Bergheim.

For Vestlandet ligger det lave tåkeskyer i morgentimene, men Bergheim sier at disse vil letter utover formiddagen. Det samme vil gjelde for søndagen.

Søndag meldes det om økende fare for ettermiddagsbyger med torden i indre strøk av Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Lokalt kraftige ettermiddagsbyger med torden kan også kommer lengst nord på Østlandet, sier hun.

Våt og grå helg

I Nord-Norge er dessverre helgen ikke like idyllisk. Meteorologen sier imidlertid at de får smøre seg litt med tålmodighet, for uken ser mye bedre ut enn det helgen kan by på av sommervær.

– For helgen er det en mer skyet værtype som ligger over Nord-Norge. Her blir det en del regn og regnbyger som dominerer lørdag. I tillegg blåser det ganske mye ved kysten i Finnmark, men dette vil roe seg utover søndagen, sier Bergheim.

Både regnet og vinden vil gi seg utover søndagen for Nordland, og temperaturene vil stige utover dagen.

– Utover uken lover det godt for Nord-Norge sin del. Det blir stigende temperaturer og mer sol. De varmeste stedene vil by på mellom 25 og 28 grader sier hun.

Fra mandag snur været

Og like varme temperaturer og mye sol kan de i Sør-Norge se lenge etter.

Fra mandag vil helgens finvær snu, og gradvis bli kaldere og våtere. Tirsdag ventes det potensielt ganske mye regn i Sør-Norge, med kraftige regnbyger, og mest sannsynlig en del torden.

– Sør-Norge får bare nyte helgens vær, og Nord-Norge får holde ut. Det blir bedre for sistnevnte utover uken, sier Bergheim.