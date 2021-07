Da konkurrentene så de norske stjernene, reagerte de med harme

TOKYO (TV 2): Det gikk ikke upåaktet hen da de norske medaljehåpene i triatlon viste seg frem for første gang på sykkelen i OL-løypa på fredag.

Ikke av den normale grunnen: Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes er alle medaljekandidater på mandag og er et lag alle merker seg i triatlon-miljøet uansett, men fredag var det noe spesielt.

På sykkelen satt nemlig en nyvinning og nyskaping som umiddelbart blir oppfattet som en trussel.

– De fleste fikk store øyner da de så dem for første gang, sier Kristian Blummenfelt.

Fremst på sykkelen, på styret, er det montert nyskapende tempobøyler som utøverne kan lene seg fremover i og legge armene i.

– Det var en del som kom og tok bilder av bøylene, og ville klage på dem og forby dem. I alle fall amerikanerne klaget på dem. De har jo også noen medaljekandidater.



Forstår regelverket

For bøylene er i det man kan kalle gråsonen.

Utformingen er slik at man kan få legge ned større deler av underarmene når man sitter i tempoposisjon enn de etablerte bøylene. Grunnen er en ekstra «bro» der triatletene monterer sykkelcomputeren.

– Vi bruker ganske mye tid til å forstå regelverket. Dette er en tolking av regelverket, men innenfor, sier Olav Aleksander Bu.

PETTER SMART: Olav Aleksander Bu viser frem sykkelbrillene til de norske triatletene. Foto: Heiko Junge

– Den gjør det faktisk mye tryggere på å sykle, men i tillegg så er bonusen er det at det går fortere i tillegg. I ren aerodynamikk tjener man ett minutt eller to med en slik type bøyle.

Tror de blir forbudt

Bu er hjernen bak bøylen og andre nyvinninger. Som drakten de skal bruke under konkurranse i Tokyo: spesialdesignet for de varme forholdene. Det er En mann triatletene omtaler som et «geni», «Petter Smart» og en «mirakelmann».

Offisielt er tittelen trener og testansvarlig for de medaljejagende triatletene. 40-åringen får mye av æren for utviklingen til norsk triatlon, og står bak både fysisk og materielle testing og utvikling.

Tempobøylene er spesialdesignede og koster 20.000 hver.

– Vi har brukt mye tid på å utvikle den. Den gir oss den beste aerodynamiske posisjonen, som samtidig er sikker å bruke i sidevind og tekniske partier. Vi kan kjøre mer direkte i de utfordrende partiene. Det er virkelig en forbedring, sier Gustav Iden.

Han tror imidlertid de kan bli ulovlig på sikt.

– Jeg har fått kommentarer på både Instagram og ekte om at de burde være ulovlig, men vi er ikke blitt stoppet av dommere enda. Jeg tipper regelverket blir endret for å forby dette i fremtiden, sier han.

– Det er mange som ser dette, vet at guttene våre er sterke på sykkel og har lyst til å bannlyse dem, men det får de ikke gjort før OL, er Bus konklusjon.

– Så lenge de er lov på mandag, så er det verdt det, er Blummenfelts dom i pressesonen i OL-landsbyen i Tokyo.

– Jeg hadde ikke likt den jeg heller, dersom konkurrentene kom med den fire uker før, ler Blummenfelt.

DRAKT: Her viser Olav Aleksander Bu frem den nyutviklede drakten. Foto: Heiko Junge

Klare fortrinn

Han forteller at alle har egen-designede bøyler til OL, men at ingen har gjort som Norge.

– De har egentlig laget den i samme stil som den de hadde før. Ingen av de har tenkt et steg fremover som vi har gjort. Vi hadde lyst å slippe de såpass seint at ingen kunne kopiere de før løpet.

– Man har hele tiden et konkurransefortrinn når man ligger i forkant, samtidig er det lett å kopiere i etterkant, så man må hele tiden finne nye ting, sier Blummenfelt.

Den mentale fordelen er også der.

– Konkurrentene vet at vi har et sterkt lag, med nye konkurransedrakter som er utviklet for å takle varmen og nå bøylene. Vi kommer under huden på dem.

Hvor hemmelig bøylene er kan sees på Gustav Idens Instagram-konto. Han sladdet et innlegg for ikke å avsløre for mye.