Flammetornadoer truer: – Livsfarlig!

I Oregon har «Bootleg Fire» strukket seg over et område på mer enn 1300 kvadratkilometer, ifølge New York Times. Dette er den største brannen USA har sett hittil i år.

Skogbrannene som nå har pågått i de nordlige delene av landet påvirker værmeldingen; røyken hadde blant annet reist over 7000 kilometer, da den for noen dager siden traff Sør-Norge og Skandinavia.

Flammetornadoer er også blant værfenomenene som kan oppstå – også i Norge, ifølge meteorolog.

Brannen endrer været

– Normalt sett er det været som forutsier hvordan brannen vil bli, men i dette tilfellet er det brannen som forutsier hvordan været vil bli, sa en talsperson for avdelingen for statlig skog i USA til avisen.

Brannen i Oregon har forårsaket stor ødeleggelse. Foto: AP via Brannvesenet i Oregon.

Ifølge han er brannen i Oregon så stor at den endrer været, dette gjennom å generere enorme mengder energi og varme. Vindretningen endres som følge av brannen, noe som igjen fører til at den sprer seg videre.

Bootleg-brannen har pågått i to uker, og i løpet av denne tiden har de observert ekstrem ødeleggelse. Røyken har spredt seg raskt, og har blant annet ført til at solnedgangen virker mer rødlig grunnet .

Månen virker rød grunnet røyken fra Bootleg-brannen i Oregon, USA. Foto: Mathieu Lewis-rolland Les mer Fargen på solnedgangen endrer seg grunnet spredning av røyk fra Bootleg-brannen. Foto: Mathieu Lewis-rolland Les mer

Et annet omtalt værfenomen er flammetornadoer, og de frykter at dette nå kan skje i Oregon.

– Det har ennå ikke oppstått, men det er mulig, sa meteorolog Chuck Redman til New York Times.

Det er nå meldt om brannfare i store deler av Norge, og senest i går oppsto trolig en skogbrann grunnet gnister fra et tog. Ifølge meteorolog Eli Kari Gjengedal kan flammetornadoer også forekomme i Norge.

– Kan oppstå overalt

– En flammetornado er i utgangspunktet det samme som en vanlig tornado, den oppstår på samme måten, men er enda farligere, sier Gjengedal.

Når den varme luften stiger og det kommer litt vind, kan det danne seg sirkulasjon i luften. Når denne sirkulasjonen eskalerer oppstår en tornado, eller flammetornado dersom det oppstår i brann.

Flammetornado kan oppstå overalt

– Det er utrolig farlig. Tornado er det mest aggressive vi har i atmosfæren, og når du da i tillegg får flammer inn i dette, da er det livsfarlig. sier Gjengedal, og fortsetter:

– De er veldig uforutsigbare, du vet aldri hvor de danser, og de danser i en rasende fart.

Flammetornado er det samme som en såkalt «støvdjevel», som blant annet har oppstått foran slottet, ifølge Gjengedal. På sommeren oppstår også en del skypumper utenfor kysten av Sør-Vestlandet.

– Dette kan oppstå overalt, så lenge det er sirkulasjon i luften, sier Gjengedal.

Anbefaler å ha vannbøtten klar

Det er først og fremst Sørlandet, som har hatt lite nedbør over lang tid, som er mest utsatt. Men det er også oransje nivå på Østlandet, som vil si stor brannfare.

– En skal være ytterst forsiktige, og det gjelder egentlig hele Sør-Norge, sier meteorolog Eli Kari Gjengedal.

Mange steder har det vært mye tørt vær, hvilket betyr tørr skogbunn og stor skogbrannfare, ifølge Gjengedal. Det er også stor skogbrannfare i indre strøk på Vestlandet.

Gjengedal anbefaler å alltid ha vannbøtten klar dersom du fyrer opp grillen. Du bør også holde deg unna områder hvor det blåser, da flammene kan treffe tørre områder og forårsake brann.