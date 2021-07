Hend Zaza (12) OL-debuterte

I første kamp mot langt mer rutinerte Liu Jia (39) ble det et klart tap for 12-åringen, men Zaza har all grunn til å være stolt.

Den syriske jenta sikret seg OL-billetten helt tilbake i februar 2020, da hun slo 42 år gamle Mariana Sahakian fra Libanon i den asiatiske kvalifiseringen. I OL representerer hun det olympiske flyktningelaget.

Zaza er den første syriske bordtennisspilleren til å vinne nasjonale titler på alle nivå.

– Det er en gave til landet mitt, foreldrene mine og vennene mine, sa hun før OL begynte.

Som for de aller fleste syriske barn, har mye av Zazas barndom vært preget av borgerkrigen i hjemlandet. Bordtennis har fungert som en virkelighetsflukt for den unge jenta.

Gjentatte strømbrudd har gjort det vanskelig å få gjennomført treningsøktene, som har foregått innendørs, i et rom med fire slitne bordtennisbord og et vaklende gulv. For 12-åringen er det imidlertid ikke aktuelt å la de dårlige forholdene komme i veien for ambisjonene om å vinne olympisk medalje.

Zaza er den yngste av fem barn, og har fire eldre brødre. Faren er tidligere fotballspiller og nåværende gymlærer.

– Idrett er i blodet mitt, har hun sagt i et intervju med CGTN.com.

– Familien min har gitt meg enorm støtte siden starten, og siden jeg har vært yngst har de tatt veldig godt vare på meg. De hjelper meg å komme meg fram i idretten.

Ifølge Marca har ungjenta ikke nedprioritert skolen, til tross for idrettssatsingen. Zaza elsker matematikk, og er også en stor Harry Potter-fan.

Nå er OL over for Zaza, men med sin unge alder skal hun ha mer enn nok av tid til å være med i flere.

– Det var veldig vanskelig å være mentalt forberedt for OL, men jeg synes jeg klarte å takle det, og det er det jeg synes jeg gjorde best underveis i kampen.



– Hovedlærdommen var å tape kampen, og spesielt den første kampen. Neste gang skal jeg jobbe hardt for å komme meg gjennom første, andre og tredje rund, fordi jeg vil spille mer i denne turneringen, slo hun fast etter lørdagens tap.