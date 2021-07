Fotballryktene: – Chelsea forbereder gigantbud på Haaland

Chelsea er klare til å legge inn et gigantbud på Erling Braut Haaland, etter at eier Roman Abramovich har gitt overgangen sin velsignelse, skriver Football Insider. Budet skal være på rett i underkant av 1,6 milliarder kroner, noe som vil være klar klubbrekord.

Også Romelu Lukaku har vært flittig linket til de regjerende Champions League-mesterne. Ifølge Metro krever Serie A-mesterne nesten 1,25 milliarder for å la belgieren returnere til gamleklubben.

Manchester City har kommet til enighet med Jack Grealish, og er klare til å tilby Aston Villa 1,1 milliarder kroner for engelskmannen, skriver Football Insider.

Harry Kane skal ønske seg bort fra Tottenham, og Manchester City er først i køen. De lyseblå avviser nå at de har kommet med et bud på rett i underkant av to milliarder kroner for engelskmannen, skriver Manchester Evening News. Samtidig skriver Football London at Tottenham ikke har noen intensjon om å selge Kane, samtidig som The Times skriver at Kane tror at Tottenham vil la han gå. Ifølge Daily Star er Manchester City enige med Kane om en kontrakt vært nesten 4,3 millioner kroner i uka. Konklusjonen? Denne sagaen er ikke over.

Manchester United er forberedt på at PSG kommer med en formell forespørsel på Paul Pogba i løpet av sommeren, skriver The Telegraph.

Rennes' franske midtbanespiller Eduardo Camavinga ønsker seg til Spania framfor Manchester United, etter at samtalen mellom United og franskmannens representanter ikke skal ha væt gode nok, skriver Manchester Evening News.

Barcelona er i økonomisk trøbbel, og er desperate etter å få solgt spillere. Katalanerne tror at Juventus vil være villige til å hente Antoine Griezman dersom Torino-klubben selger Cristiano Ronaldo i sommer, skriver spanske Sport.

Arsenal ønsker ikke å tilby Alexandre Lacazette en ny kontrakt, og er klare til å akseptere bud på rundt 180 millioner kroner for franskmannen. Pengene vil gå med til å finansiere kjøpet av Chelsea-spiss Tammy Abraham, skriver The Sun.

Liverpool ønsker å signere en ny kontrakt med Mohamed Salah i nær fremtid. Egypterens nåværende avtale går ut sommeren 2023, skriver Liverpool Echo.

Fulham er nære å sikre seg Liverpool-ving Harry Wilson i en overgang verdt i overkant av 120 millioner kroner, ifølge The Sun.

Bayer Leverkusen har avslått et bud på Leon Bailey med en verdi på 365 millioner kroner fra Aston Villa, ifølge Football Insider.

Manchester City-spiss Gabriel Jesus topper Juventus' ønskeliste sommer, skriver italienske Calciomercator.