De siste mesterskapene har vært tunge for Magnus Abelvik Rød.

24-åringen har vært mye skadet: under VM i 2019 var han skadeplaget, i EM 2020 fikk han brudd i foten og VM i januar i år måtte han stå over grunnet et brukket håndledd.

– Nå har jeg vært skada nok opp gjennom. Jeg kommer helt sikkert til å være skada en gang til, det er jeg helt sikker på, men nå skal jeg bare være utpå der og nyte det, forteller Abelvik Rød til TV 2.

– Det er en kompisgjeng på tur

Dermed har ikke Flensburg Handewitt-spilleren spilt et mesterskap med landslaget siden EM i 2020.

– Det har vært lang tid uten. Jeg har spilt noen kamper mellom der, men mesterskap er noe helt annet. Det er veldig deilig å endelig kunne være med i et mesterskap igjen, sier Abelvik Rød og legger til:

– Det er ikke noe jeg liker bedre enn å være på samling med den gjengen her og levere gode resultater. Det er en kompisgjeng som er på tur. Det at jeg får oppleve et OL med disse gutta er noe jeg er veldig takknemlig for.

En lang sesong

Flensburg Handewitt hadde siste seriekamp 27. juni og med det har restitusjonstiden vært minimal for Abelvik Rød og lagkamerat Torbjørn Bergerud. Kun ti dager med fri merkes på kroppen.

– Det har ikke vært den restitusjonen som vi er vant til, men det handler om å gjøre de riktige tingene. Restituere mellom slagene og få det til å stemme så godt som mulig. Jeg tror alle som er her er motivert for de kommende ukene, forteller Abelvik Rød etter å ha satt tre mål i håndballguttas åpningskamp i Tokyo mot Brasil.

– Og hvordan er kroppen nå?

– Den er motivert, hehe. Men den er sliten selvfølgelig.

– Man kommer langt med motivasjon?

– Kroppen tåler mer enn man tror. Det skal jeg love deg.