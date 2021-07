Norge snudde til seier i OL-åpningen

Norge 27-23 Brasil

Norge var favoritter før første kamp i OL-turneringen. Men Norge slet med å finne rytmen mot brasilianerne. Det tok nesten fem minutter før første mål ble scoret i kampen, da Brasil fikk hull på byllen. Brasilianerne fortsatte å skape problemer for Norge utover i første omgang, og ledet på et tidspunkt 2-6. De norske herrene skrudde opp tempoet noe inn mot pause, men Brasil gikk til pause med ledelse 12-13.

– Det er første kampen i mesterskap, og det tar litt tid før ting setter seg, sa assistenttrener Børge Lund i pausen.

– Pasningsspillet går for tregt, konstaterte Eurosport-ekspert Ole Gustav Gjekstad.

Snudde kampen i andre omgang

Norge startet den andre omgangen sterkt, og fem strake mål gjorde at Norge tok over ledelsen. Etter det så de seg ikke tilbake, og hadde god kontroll utover i den andre omgangen. Brasil fikk også et rødt kort mot slutten av kampen. Det endte med tremålsseier til Norge, 27-24. Spesielt Sander Sagosen stod frem utover i kampen, og endte med åtte mål.

TV 2s håndballekspert Bent Svele synes Norge gjør en god kamp etter pause.

– Det er en åpningskamp som åpningskamper pleier være, med litt rust. De holder hodet kald, og gjør noen bytter som fungerer godt. Norge bruker pausen godt, og får et bedre tempo i den andre omgangen, forteller Svele.

Han skryter også av forsvarsspillet i den andre omgangen.

– Det er en profesjonell gjennomført åpningskamp. I andre omgang står de kompakt og Bergerud er god. Nå har de fått en gjennomkjøring, og skal være klare mot Spania på mandag.

Lettet landslagssjef

Landslagssjef Christian Berge var en lettet mann etter kampen.

– Dette var fantastisk artig. Vi får en nervøs start og vi har litt nerver utpå der. Vi er nølende i spillet. Får ikke fart i beina og pasningene går litt her og der. Men det er første gang vi spiller en OL-kamp og så tidlig, så det er veldig deilig å sitte med to poeng, sier han til TV 2.

Han mener Norge leverer en godkjent kamp.

– Kampen er godkjent fra start til mål. Bergerud står veldig bra. Angrepsmessig så er det mange som vil mye uten at vi får til samhandling. Det skal vi jobbe med, forteller han til TV 2.

Norges keeper Torbjørn Bergerud var også en fornøyd mann etter kampen.

– Det er kjempemorsomt å være i gang. En åpningsmatch er alltid tøff og det ser man litt i dag. Men vi kommer fra det med en seier og en god følelse. Vi har ting å bygge videre på, så det ser fint ut.

Norges neste motstander er Spania på mandag.