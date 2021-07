Advarer norske turister: – Må være forberedt på karantene

En økende smittetrend i flere store land i Europa gjør at nordmenn som skal på ferie i grønne land ikke kan være sikre på at landet ikke skifter farge i løpet av ferien.

Populære feriedestinasjoner som Spania, Nederland og Kreta gikk fredag fra å være røde til å bli mørkerøde på FHIs smittekart.

Det innebærer at alle som ikke er fullvaksinerte eller har hatt korona de siste seks månedene, må på karantenehotell om de kommer fra disse landene fra og med mandag.

Fra før av gjelder de samme kravene Kypros og Storbritannia.

Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad, sier i et intervju på TV 2 Nyhetskanalen fredag at alle som reiser på ferie i Europa må være forberedt på at de kan komme til å havne i karantene.

– Det er klart at reiser man nå, særlig til Europa og middelhavsregionen, og særlig da Vest-Europa, så må man nok være forberedt på at det blir karantene når man kommer hjem.

Innreiserestriksjoner Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land, er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge, må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. Fullvaksinerte eller dem som har gjennomgått covid-19-sykdom de siste seks månedene, er unntatt innreisekarantene uavhengig av hvilket land de kommer fra. Kilde: Regjeringen/NTB

Alle bør følge smittevernrådene

– Hver femte som er innlagt med deltavarianten i England er fullvaksinerte. Kan det bli aktuelt å skjerpe innreisereglene også for de som er fullvaksinerte og kan legge frem et godkjent koronasertifikat?

– Nei, foreløpig er det ikke snakk om det. Og det er fordi at man er mye mindre smittsom når man er fullvaksinert. Men det er en økning i innleggelser også blant fullvaksinerte i England. Vi er ikke helt sikre på hvor alvorlig syke de er eller hvor mange de smitter, men det ser ut som det er unge mennesker, ungdommer og unge voksen som smitter mest. Og så er det en del fullvaksinerte som er registrert som smittet i England.

– Bør også fullvaksinerte være forsiktige?

– Det er nok en grunn til at man i mange land har de samme smittevernrådene for alle uavhengig av om man er vaksinert eller ikke. Og i og med at man ser ut til å kunne smitte andre i visse sammenhenger – i hvert fall når man har fått én dose med vaksine, men også når man har fått to – så er det en god rutine å bruke de samme smittevernreglene.

Situasjonen i Europa nå er at man ser smitteøkning veldig mange steder. Store europeiske land som Frankrike, Spania, Storbritannia og også delvis Italia har en økende smittetrend.

Må ta høyde for karantenehotell

– Hva er ditt råd til de som nå sitter og planlegger en reise til noen av de mørkerøde landene som Spania og Kreta?

– Det er veldig lurt nå å sette seg inn i reglene som gjelder i det landet du skal reise til, og om det er krav om at du er testet for eksempel, før du reiser dit. Og hvilke smittevernregler som gjelder, og så må man ta høyde for at man har tid til å gå i karantene når man kommer hjem.

– Og om man er i et rødt land som kan risikere å bli mørkerødt, så må man ta høyde for at det faktisk kan bli tre dager på karantenehotell. Men det er jo sånn at dette bare gjelder de som har fått én eller ingen vaksinedoser.



Dersom det har gått mer enn tre uker siden man fikk første dose, så kan man gjennomføre karantenen hjemme.

På spørsmål om det er naivt å tro at faren i Norge er over når vi nå ser smitteutbrudd flere steder her til lands, er Nakstad tydelig.

– Faren er på ingen måte over, vi har heldigvis hatt en flat smittetrend i Norge i mange uker nå. Noe som skyldes at vi har et effektivt apparat av kommuner som tester og smittesporer og at flere har blitt vaksinert. Men de aller fleste land har nå en smitteøkning registrert, og det ser ut til at trenden begynner å flate ut og kanskje øke litt i Norge også. Sånn at hvis vi skal starte høsten uten en stor smittebølge og uten at det blir problematisk rundt omkring, så er det klart at vi klarer å holde oss på det nivået som vi har nå.