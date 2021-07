Kontroll på skogbrann i Oslo

SISTE: Oslo politidistrikt melder på Twitter klokken 20:05 at brannvesenet har kontroll på brannen. Det gjøres nå etterslukningsarbeid. Politiet vil etterforske brannen.

Oslo 110-sentralen opplyser om at det har vært 12 mål med skog som har brent.

Det brant i skog og kratt langs Gjøvikbanen i Maridalen fredag ettermiddag. Det dreide seg hovedsakelig om to større branner.

Innsatsleder brann ved stedet, Knut Halvorsen, kunne fortelle at de har ressurser både fra østsiden og vestsiden av brannen.

– Vi får også et beredskapstog fra Bane Nor på vei med masse vann. Vi mener derfor at vi skal klare å få kontroll på brannen om ikke så alt for lenge.

Halvorsen kunne fortelle at det viktigste var å få kontroll på spredningen av brannen.

– Nå er det veldig tørt og veldig varm luft. Med et lite vinddrag så kan disse brannene spre seg enormt fort

Det er fremdeles ikke klart hva som er årsaken til brannen. Men brannvesenet har en teori.

– Det brenner langs jernbanelinjen. Mest sannsynlig årsak til dette er gnissinger fra et tog. Det sier noe om hvor tørt det er i skogen nå. Når et lite gniss fra et tog kan antenne flere branner.

TØRT I SKOGEN: – Mest sannsynlig årsak til dette er gnissinger fra et tog. Det sier noe om hvor tørt det er i skogen nå, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Foto: Live Wold

Full stans

Som resultat av brannen er det full stans av togtrafikken på Gjøvikbanen.

Vi fikk melding om brannen 1745, og da stanset vi alle togene umiddelbart, forteller pressevakt i Bane Nor, Gunnar Børset.

Børset vet ikke når det er mulig å starte togene igjen.

– Selv om brannen etter hvert blir slukket så må vi sikkert vente på litt etterslukningsarbeid. Vi starter nå brannvesenet gir oss tommel opp.

Bergensbanen er et av togene som nå tar i bruk Gjøvikbanen. Kommunikasjonssjef i Vygruppen, Åge-Christoffer Lundeby, forteller at alle passasjerer som blir rammet av hendelsen har fått tilbud om buss for tog.

– Fordi det er en sommeruke, så er det vanskelig å anslå hvor mange som blir rammet av dette. Men alle skal få et tilbud om buss.

Ingen evakuering

Politiet fikk melding om brann i Oslo klokken 17.54 fredag, meldingen gikk på at det var observert røyk på lang avstand.

– Vi er nå godt inne i det aktuelle området og begynner å få oversikt over området som brenner. Det dreier seg om området ved toglinjen litt sør for Sandermosen stasjon, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen.

GODT PÅ PLASS: Brannvesenet er på stedet med en god del ressurser. Foto: Live Wold

Guldbrandsen sier det foreløpig ikke er meldt om personskader, og at det heller ikke er boliger som må evakueres i området.

Hver av brannene skal være på noen hundre kvadratmeter.

– Brannvesenet er i gang med slukkingen og det er vanskelig å si hvor lang tid det vil ta, men vi har en klar forventning om at brannene blir slukket relativt raskt, sier Gulbrandsen.